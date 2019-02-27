Bursa'da IŞİD operasyonu: Yakalanan kişinin IŞİD emiri olduğu iddiası

Bursa'da terör örgütü IŞİD'e yönelik operasyonda, Suriye uyruklu İ.T'nin yakalandığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, yakalanan kişinin Suriye'nin bazı bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olan IŞİD emiri İ.T. olduğu iddia edildi.

Habere göre Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri ekipleri, Suriye'nin Halep ve Deyrezzor bölgelerinde çok sayıda örgüt mensubundan sorumlu olarak emir düzeyinde faaliyet yürüttüğü öğrenilen, IŞİD saflarında çekilmiş çok sayıda fotoğrafı bulunan Suriyeli İ.T'nin Bursa'da saklandığını belirledi.

Harekete geçen ekipler, İ.T'nin yaşadığı merkez Yıldırım ilçesindeki adrese operasyon düzenledi.

Zanlıya ait adreste detaylı arama yapan ekipler, İ.T'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. (HABER MERKEZİ)