Türkiye'de üniversiteyi yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 arttı

Milli Eğitim Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl Türkiye'de üniversite öğrenimini yarıda bırakanların sayısı yüzde 92 artışla 408 bini aştı. Nedenlerden biri ekonomik sıkıntılar. Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, öğrencilerin maddi sıkıntılarına ve üniversite bölümlerindeki plansızlığa dikkat çekti.

DW’den Recep Oktay’ın haberine göre, Türkiye’de üniversite öğrenimini bırakanların sayısında son beş yılda önemli bir artış kaydedildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği verilere göre, son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu.

Eğitim Sen'den yarıyıl raporu: Sorunlar derinleşti

1 YILDA 408 BİN ÖĞRENCİ OKULU BIRAKTI

Resmi verilere göre, 2013-2014 eğitim öğretim döneminde 135 bin öğrenci üniversite öğrenimini yarıda bırakırken, bu sayı 2014-2015 döneminde 161 bine, 2015-2016’da 197 bine, 2016-2017 döneminde de 212 bine çıktı.

Üniversite öğrenimini yarıda bırakan öğrencilerin sayısı 2017-2018 döneminde ise hızla arttı. Verilere göre, 2017-2018 döneminde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 artışla 408 bini aştı.

ÖĞRENCİLER İSTİHDAM OLANAĞI AZALAN BÖLÜMLERİ TERK EDİYOR

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan'a göre, Türkiye'de öğrencilerin üniversiteyi yarıda bırakmasının birkaç temel nedeni var. Bunlardan birisi üniversitelerde planlama ile ilgili sıkıntıların devam etmesi. Bunun yanında istihdam olanağı azalan üniversite bölümlerinin varlığı da üniversite öğreniminin terk edilmesine yol açıyor.

Üniversite kaydının dondurulması ve silinmesine yönelik istatistiklerin tutulmadığını belirten Bozdoğan, öğrencilerin istihdam olanağı azalan bölümleri daha çok terk ettiğini ifade ediyor. Buna karşın tıp fakültelerinde kayıt dondurma oranlarının oldukça düşük olduğuna dikkat çeken Bozdoğan, "Türkiye'de üniversite bölümlerinin kontenjan planlaması ile ilgili sıkıntılar söz konusu. Üniversite öğrencileri eğitimleri sırasında bölümlerinin istihdam olanaklarını da gözden geçiriyor. İstihdam olanağı azalan bölümlerde kayıt dondurma daha çok yaşanırken, tıp fakültelerinde kaydını donduran ya da silen öğrenci neredeyse hiç yok" değerlendirmelerini yapıyor.

Üniversiteliler krizin etkisinde: Hem çalışıp hem feragat ediyoruz

ÖĞRENCİLER KREDİ BORCU ÖDEMEKTEN KAÇINIYOR

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan’a göre, üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredi desteği gereksinimlerin gerisinde yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığının verilerine göre, 2016-2017 öğretim yılında 1 milyon 614 bin 60 kişi burs ve öğrenim kredisi alırken, 2017-2018 öğretim yılında bu rakam 1 milyon 579 bin 937’ye geriledi. Burs ve kredi alan öğrencilerin toplam üniversite öğrencilerine oranı da geçen öğretim yılına göre geriledi. Burs ve öğrenim kredisi alan öğrenci sayısının gerilemesinde, kredilerinin geri ödemesinde zorluk yaşayan mezunların sayısının artması da rol oynadı.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünün paylaştığı verilere göre, kredi alan ve muhtelif yıllarda borçlarını zamanında ödemediği için takibe giren 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı 279 bin 897 kişi oldu.

Bozdoğan, bu durumun üniversite okuyan öğrencilerin krediden kaçınmasına yol açtığını da belirtiyor. Geçmiş senelere göre kredilerin burslara göre daha ağırlıklı olduğunu da söyleyen Bozdoğan, kredi kullanmayan öğrencilerin de maddi sıkıntılarla daha çok karşı karşıya kalabildiğini ifade ediyor.