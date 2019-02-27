Karşılıklı savaş uçakları düşüren Hindistan-Pakistan'a itidal çağrısı

İki nükleer güç Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği sürüyor. Pakistan, Keşmir'deki hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın düşürüldüğünü, daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Raviş Kumar bir savaş uçağının Pakistan tarafından vurulduğunu ve bir pilotun kayıp olduğunu duyurdu ve Pakistan'ın gözaltında tuttuğunu açıkladığı pilotu teslim etmesini istedi. Öte yandan çeşitli ülkelerden Pakistan ve Hindistan'a itidal çağrıları yapıldı. İtidal çağrılarının geldiği sırada Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi.

Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin basın toplantısı düzenleyen Kumar, sabah saatlerinde Pakistan savaş uçaklarının Hindistan Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını vurduğunu söyledi.

Pakistan'daki “terör gruplarının” dün Hindistan'a yönelik saldırı hazırlığında olduğunu ve buna karşı önleyici saldırı gerçekleştirildiğini aktaran Kumar, “Pakistan Hava Kuvvetleri de Hindistan'ın terörle mücadele operasyonuna karşılık askeri noktalarımızı vurmak istedi. Hindistan uçakları da hemen karşılık vererek, Pakistan'ın bir uçağını vurdu” dedi.

Vurulan uçağın Pakistan topraklarına düştüğünü belirten Kumar, “Bizim de hava angajmanı sırasında bir Mig-21 uçağımız düştü ve bir pilotumuz kayıp. Pakistan kendi ellerinde olduğunu söylüyor. Ancak doğrulamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Pakistan, hava sahası ihlalinde bulunan iki Hindistan savaş uçağını düşürdüklerini ve bir pilotu gözaltına alındığını duyurmuştu.

CAMMU KEŞMİR'DE HİNDİSTAN'A AİT HELİKOPTER DÜŞTÜ

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de bu sabah Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.

Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu.

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

PAKİSTAN: SAĞDUYU HAKİM OLMALI

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye davet ederek, sağduyunun hakim olması gerektiğini söyledi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri de Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı bakanlığa çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur, daha önce 2 Hint pilotun yakalandığına ilişkin açıklamasını düzelterek, Pakistan'da bir Hint pilotun gözaltında olduğunu belirtti.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz" denildi.

HİNDİSTAN: SORUMLULUK VE İTİDALLE YAKLAŞACAĞIZ

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Çin'de Rus ve Çin mevkidaşlarıyla toplantıda yaptığı konuşmada "Hindistan bu sorunun büyümesini istemiyor. Sorumluluk ve itidalle yaklaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından tarafından yapılan açıklamada da Pakistan'a, "gözaltındaki Hindistan silahlı kuvvetleri personelinin zarar görmemesini temin etmesinin tavsiye edildiği, pilotun ivedilikle ve sağ salim geri dönüşünün beklendiği" bildirildi. Açıklamada, Pakistan'ın Hindistan'daki en üst düzey temsilcisinin bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

İKİ ÜLKEYE İTİDAL ÇAĞRISI

Öte yandan Almanya, İngiltere, Çin, Fransa, AB, Rusya, İran ve Türkiye iki ülkeye itidal çağrıları geldi.

Her iki ülkeye de itidal çağrısı yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "Pakistan'ın teröre karşı mücadelede kararlı olması" ifadesini kullandı.

Yazılı açıklama yapan Fransa Dışişleri Bakanlığı ise "Fransa, durumun kötüleşmesinden endişeli ve Pakistan ile Hindistan'ı tansiyonu düşürmeye çağırıyor" derken, bakanlıktan dün yapılan açıklamada "Fransa, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan'ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor" denilmişti.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, "Hindistan ve Pakistan arasında son günlerde artan askeri gerginliğin iki ülke ve bölge için ciddi ve tehlikeli sonuçları olabilir. İki ülkeye de gerginliği azaltma ve itidal çağrısında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in de Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile telefon görüşmesi yaptığı ve sağduyu çağrısında bulunduğu bildirildi. Zarif'in Hindistanlı mevkidaşı Sushma Swaraj ile de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

İngiltere, Rusya, Çin ve Türkiye de iki ülkeye itidal çağrısı yaptı.

HİNDİSTAN HÜKÜMETİ SEÇİM HESABI MI YAPIYOR?

Hindistan’da nisan-mayıs ayında gerçekleştirilecek seçimlerin yaklaşıyor olması, ikinci kez iktidara gelmek isteyen Başbakan Narendra Modi’nin tansiyonu özellikle yükselttiği yorumlarına da neden oluyor. İngiliz Time dergisinin haberine göre, analistler, Modi’nin savaş atmosferinden oylarını artırmak için faydalandığı görüşünde.

Time’a konuşan London Ekonomi Okulu Uluslararası Siyaset Bilimi Profesörü Sumantra Bose, “Bu, Modi için yapmayı en çok sevdiği şeyi yapması için bir fırsat: Güçlü liderlik havası yaratmak” dedi.

Westminster Üniversitesi Demokrasi Çalışmaları Merkezi’nden Nitasha Kaul da, “Bu tür militarize olmuş, aşırı milliyetçi bir atmosfer, muhalefet partilerinin barış ve diyalog için daha akıllı ya da daha elverişli bir duruş sergilemelerini imkansız kılıyor” yorumu yaptı.

Kaul’un yorumunu doğrular nitelikte bir twitter mesajı paylaşan Hindistan’ın ana muhalefet partisi olan Kongre Partisi’nin lideri Rahul Gandhi de, “Hindistan Hava Kuvvetleri pilotlarını selamlıyorum” dedi.

Hindistan’da Hindu milliyetçisi bir sağ parti olan Bharatiya Janata (Hindistan Halk Partisi) iktidarda bulunuyor. 800 milyon seçmenin bulunduğu ülkede genel seçim süreci nisan ayında başlayacak ve mayıs ayında tamamlanacak.

PAKİSTAN'A UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Afganistan ve Katar, tüm hava sahasının kapalı olması nedeniyle Pakistan'a uçak seferlerini askıya aldıklarını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik iki hafta önce yükselmeye başladı.

Hindistan'da 14 Şubat'ta askeri konvoyu hedef alan bombalı saldırıda 44 asker hayatını kaybetti, 20 asker yaralandı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili topraklarındaki cihatçı militanlara karşı yeterli önlem almadığı gerekçesiyle Pakistan'ı suçlarken saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Saldırıyı Ceyş-i Muhammed örgütü üstlendi.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait kampa hava saldırısı düzenledi.

Pakistan, iki ülke arasındaki gerginliğin ardından bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan’a ait iki savaş uçağını düşürdü. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan medyası, Hint ordusunun Pakistan'a ait bir F-16 uçağı düşürdüğünü bildirdi.

Pakistan sivil havacılık otoritesi, tüm hava sahasını kapattığını duyurdu.

Hindistan ise Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarından uçuşları durdurdu.

Bölge basınında yer alan haberlerde, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan kontrolündeki bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor.

TARİHÇE

Ekim 1947: Hindistan ve Pakistan arasında, Keşmir nedeniyle çıkan ilk savaş, ülkelerin bağımsızlığını ilan etmesinden 2 ay sonra başladı. Binlerce kişinin öldüğü bu savaş sonrası Cemmu Keşmir, Hindistan’a bağlandı.

Ağustos 1965: Komşu ülkeler arasında kısa süreli bir savaş yaşandı.

Aralık 1971: Hindistan, Doğu Pakistan’ın bağımsızlık talebini desteklediğini açıkladı. Hindistan Hava Kuvvetleri, Pakistan’a hava saldırısı düzenledi. Savaş, bağımsız Bangladeş’in kurulmasıyla sonuçlandı.

Mayıs 1999: Pakistanlı askerler ve militanlar, Kargil dağlarındaki Hint askeri mevkilerini işgal etti. Hindistan, hava ve kara operasyonu başlattı ve Kargil’de kontrolü yeniden sağladı.

Ekim 2001: Hindistan yönetimindeki Keşmir’deki meclis binasına saldırıda 38 kişi öldü. 2 ay sonra Delhi’deki Hindistan parlamentosuna saldırıda 14 kişi yaşamını yitirdi.

Kasım 2008: Hindistan’ın Bombay kentindeki tren istasyonu, otel ve Yahudi Kültür Merkezi’ne saldırılarda 166 kişi öldü. Hindistan, Pakistan merkezli Laşkar-e-Taiba örgütünü suçladı.

Ocak 2016: Hindistan hava üssü Pathankot’a yönelik 4 günlük saldırıda 7 asker ve 6 militan öldü.

Eylül 2016: Hindistan yönetimindeki Keşmir’de yer alan Uri askeri üssüne saldırıda 19 asker öldü.

Eylül 2016: Hindistan, Pakistan kontrolündeki Keşmir’deki militanlara saldırı düzenlediğini duyurdu. Pakistan iddiayı yalanladı. (DIŞ HABERLER)