Hindistan-Pakistan gerilimi: Savaş uçakları düşürüldü iddiası

İki nükleer güç Hindistan ile Pakistan arasındaki Keşmir gerginliği sürüyor. Pakistan'dan yapılan açıklamada Keşmir'deki hava sahasını ihlal eden Hindistan Hava Kuvvetlerine ait iki uçağın düşürüldüğü, 3 mürettebatın yakalandığı belirtildi. Hindistan medyası da Hint ordusunun bir Pakistan savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Henüz taraflardan iddialara ilişkin doğrulama gelmedi.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asif Gafur, uçaklardan birinin Pakistan kontrolündeki bölgeye, diğerinin Hindistan sınırlarına düştüğünü söyledi.

Gafur, "Jetlerimiz hazırdı ve iki uçağı da vurarak düşürdük. 3 personelin tamamı yakalandı, birini yaralı ve askeri hastanede tedavi ediliyor" dedi.

Hindistan bu iddiaların doğru olmadığını iddia ediyor.

HİNT MEDYASI: PAKİSTAN UÇAĞI DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Hindistan basınında yer alan haberlere göre, Hindistan hava sahasını ihlal eden Pakistan Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı, Cammu Keşmir'in Novşera bölgesinde, Hindistan'ın açtığı misilleme ateşinde düşürüldü.

Pakistan ordusu bu iddiayı yalanladı.

PAKİSTAN ORDUSU: SAVAŞA GİTMEK İSTEMİYORUZ

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada "Her şeyi yapabilecek kapasitedeyiz ancak (Hindistan'la) tansiyonun yükselmesini istemiyoruz, savaşa doğru gitmek istemiyoruz" denildi.

HİNT BAKAN: SORUMLULUK VE İTİDALLE YAKLAŞACAĞIZ

Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Çin'de Rus ve Çin mevkidaşlarıyla toplantıda yaptığı konuşmada "Hindistan bu sorunun büyümesini istemiyor. Sorumluluk ve itidalle yaklaşmaya devam edeceğiz" dedi.

SİVİL UÇUŞLAR DURDURULDU

AA'nın haberine göre Hindistan, Pakistan ile sınır hattında yaşanan askeri gerginlik nedeniyle ülkelerindeki çok sayıda havaalanını güvenlik amaçlı sivil uçuşlara kapattı.

Hindistan haber ajansı Press Trust India'da yer alan habere göre, Hindistan Havaalanı İdaresi, Cammu Keşmir bölgesindeki Srinagar, Cammu ve Leh havaalanları ile Haryana ve Pencap eyaletlerinin ortak merkezi Çandigarh, Pencap eyaletindeki Amritsar havaalanlarının tüm sivil uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Pakistan basınında yer alan habere göre, Pakistan ve Hindistan hava sahasını kullanacak sivil uçakların ya çıkış havalimanlarına döndüğü ya da alternatif rotalara yöneldiği belirtildi.

Benzer şekilde Pakistan Sivil Havacılık Otoritesi de ülkenin Lahore, Multan, Faysalabad, Sialkot ve başkent İslamabad olmak üzere beş havalimanında uçuşların durdurulduğunu duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Salı günü Hindistan, Pakistan topraklarındaki cihatçı militanlara dönük saldırılar düzenledi.

Operasyon, 14 Şubat'ta Hint askeri konvoyuna yapılan ve en az 40 askerin hayatını kaybettiği saldırıya yanıt olarak gerçekleştirildi. Hindistan, Pakistan'ın bu militanların faaliyetlerine izin verdiğini öne sürüyor.

14 Şubat'taki saldırının sorumluluğunu Ceyş-i Muhammed Örgütü üstlendi.

KEŞMİR SORUNU

İngiltere 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslik şeklinde yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde. Bölgenin yüzde 20'sine ise Çin hakim. Hindistan kontrolündeki bölgeleri “Cammu Keşmir” eyaleti adı altında kendine bağladı. Cammu Keşmir, halen Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda. Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e “Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)” ve “Gilgit Baltistan” olarak 2 özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü. Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanmasını istiyor. (DIŞ HABERLER)