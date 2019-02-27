27 Şubat 2019 09:04

TFF'nin "istifa etti" dediği AKP adayının istifa etmediği ortaya çıktı

AKP’nin Çayeli belediye başkanlığı için aday gösterdiği Mustafa Baltacı'nın TFF'den 1 Aralık'ta istifa etmediği ortaya çıktı.

TFF'nin "istifa etti" dediği AKP adayının istifa etmediği ortaya çıktı

TFF logosu

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    AKP’nin Rize’nin Çayeli ilçesinden belediye başkanlığı için aday gösterdiği, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Baltacı’nın adaylığına görevinden istifa etmediği gerekçesiyle itiraz edildi. İlçe seçim kurulu, TFF’nin “1 Aralık’ta istifa etti” yazısı üzerine itirazı reddetti. Ancak aralık ve ocak aylarında TFF’den maaş alan Baltacı’nın 21 Ocak’ta işten ayrıldığı öğrenildi.

    Cumhuriyet'ten Ömer Şan'ın haberine göre, Baltacı’nın adaylığına CHP Çayeli İlçe Başkanlığı itiraz etti. CHP Çayeli İlçe Başkanı Hızır Kadıoğlu’nun imzasını taşıyan dilekçede yasa gereği 1 Aralık tarihine kadar istifa etmesi gereken Baltacı’nın görevini sürdürmeye devam ettiği, görevi nedeniyle "kamu kaynaklarını kendine uygun şekilde ve rakiplerine dezavantaj oluşturabilecek şekilde kullanma hakkı elinde olan bir görevde olduğu" ve bunun da "seçimlerde adalet ilkesine aykırı" olduğu belirtildi.

    1 ARALIK'TA DEĞİL 21 OCAK'TA AYRILMIŞ

    İtiraz başvurusu üzerine İlçe Seçim Kurulu, Mustafa Baltacı’nın durumu TFF’ye sordu. TFF’den 25 Şubat’ta gönderilen yazıda, “... Mustafa Baltacı Federasyonumuzda SGK’li genel sekreter yardımcısı olarak görev yapmış olup 01 Aralık 2018 tarihinde Federasyonumuzdan istifa etmiştir” denildi. Gönderilen bu yazının ardından toplanan ilçe seçim kurulu, CHP’nin başvurusunun reddine karar verdi.

    Ancak TFF’nin “1 Aralık’ta istifa etti” açıklamasına karşın 21 Ocak tarihine kadar Baltacı’ya ödeme yaptığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara göre; Aralık ayında TFF’den 15 bin 221 TL maaş alan Baltacı’nın 21 Ocak 2019 tarihinde 21 günlük çalışmasının karşılığı 13 bin 431 TL ödeme yapılarak işten ayrıldığı görülüyor. (HABER MERKEZİ)

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