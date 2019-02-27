Burdur MAE Üniversitesinde Bakan Kasapoğlu için özel kürsü açıldı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu’ya yüksek lisans dersi vermesi için bir program açtı. Ancak Kasapoğlu'nun ders verebilmek için akademik koşulları karşılamadığı belirtiliyor.

Cumhuriyet’ten Ozan Çepni’nin "Rektörel Yaklaşımlar" başlıklı haberine göre, Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde üç farklı gruba “Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar” yüksek lisans dersi vermeye başlayacak.

Üniversite tarafından bir açıklamada Kasapoğlu’nun pazartesi günleri 9.50-12.25 arasında 3 farklı gruba “Örgüt Teorisinde Çağdaş Yaklaşımlar” yüksek lisans dersi verdiğini duyuruldu. Eğitim-İş, Kasapoğlu için yönetmelikteki “Yüksek lisans programı için ise en az iki yarıyıl boyunca bir lisans programında ders vermiş olması” şartının görmezden gelindiğinini bildirdi.

Habere göre Eğitim-İş yönetimi şöyle diyor: “Kayırma ile Saray onayıyla rektör olanların koltukları koruma adına akademiye zarar verecek uygulamaları, gün geçtikçe utanç verici hale geldi. Bugüne dek şahit olduğumuz; emniyet amiri gibi davranmak, yalancı muhbirlik yapmak, siyasi iktidarın öznelerine fahri doktora dağıtmak gibi iktidara yaranma teknikleri geliştiren rektörlerin ‘benim niye aklıma gelmedi’ diye homurdanacağı yeni metodun mucidi ise Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü olmuştur. Mayıs ayında görev süresi dolacak olan rektör Adem Korkmaz, gücü elinde tutmak için ilginç ve mevzuata aykırı bir yol seçerek Bakan Kasapoğlu’na kürsü verdi.”

Sendika yönetimi, Bakan Kasapoğlu’ndan yeterliliği tartışmalı olan bir alanda ders vermekten vazgeçmesi gerektiğini vurgulayarak “Kendisine hediye edilen kürsüyü geç de olsa reddetmelidir” diyor. (HABER MERKEZİ)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu kimdir?