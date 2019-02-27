27 Şubat 2019 01:16

ABD'de Meksika sınırında alıkonulan çocuklarla ilgili duruşma kararı

Meksika sınırında ABD'ye göç eden ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Trump yönetiminin ilgili yetkilileri duruşmaya çağrılacak.

ABD'de Meksika sınırında alıkonulan çocuklarla ilgili duruşma kararı

Meksika sınırına tel örgü çeken bir ABD askeri | Fotoğraf: ABD Savunma Bakanlığı

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    ABD Temsilciler Meclisi Hükümet Denetim ve Reform Komitesi, Meksika sınırından ülkeye göç eden ailelerin çocuklarının alıkonulmasına ilişkin Donald Trump yönetiminin yetkililerini duruşmaya çağıran kararı kabul etti.

    Komite, şu ana kadar sayıları 2 bin 600’ün üzerine çıkmış olan göçmen çocukların ve ailelerinin durumu ile hükümetin alıkonulan bu çocukları ailelerine teslim etme çalışmaları konusunda talep ettiği bilgilerin halen gelmediğini belirterek, Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanlığını komite önünde ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.

    AA'nın haberine göre kararda, Komitenin ailelerinden alınan çocukların bilgilerini, götürüldükleri yerleri, tutuklanan ebeveynlerinin sınır dışı edilip edilmedikleri veya nerede oldukları ve kaç çocuğun ailesine teslim edildiği konusunda bilgi talebinde bulunacağı ifade edildi.

    Meksika sınırından ülkeye göç etmek isteyen göçmenler tutuklanırken, tutuklanan göçmenlerin çocukları ise ABD hükümeti tarafından alıkonuluyor. Hükümetin gözetimindeki çocuk sayısı 2 bine ulaşınca ABD Savunma Bakanlığı, Teksas ve Georgia eyaletlerindeki iki askeri üssü bu göçmen çocuklarının tutulması için Sağlık Bakanlığına tahsis etmişti. (DIŞ HABERLER)

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