Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi işçilerle bir araya geldi

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Cihan İşçi, Akar Tekstil, Schneider, ZF ve Tariş işçileri ve iş yeri temsilcileri ile bir araya gelerek adaylık sürecini konuştu. Cihan İşçi ile fikir alışverişi yaparak seçim sürecine kadar nasıl bir çalışma yürüteceklerini planlayan işçiler, “Bizlerin sesi olan adayımız Cihan İşçi’yi destekliyoruz” dedi.

Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İçi, Organize Sanayideki birçok fabrikadaki işçi ve işyeri temsilcileri ile bir araya geldi. İşçi, adaylık sürecini anlatarak, “İşçilerin adayı olarak yola çıktık ve buna yönelik çalışmayı birlikte nasıl yapabiliriz, diye konuşmak için bir araya geldik. Uzun zamandır Çiğli Organize'de binlerce işçinin çalıştığı ama yoksulluğun ve sömürünün had safhada olduğu bir organize sanayide bir grup işçi ile birlikte örgütlenme çalışması yapıyoruz. Bu Schneider Electric’in sendikal örgütlenmesinden tutun da 2002’de krizde işten atmalar yasaklansın komitesine kadar. Yine aynı ekiple yüzlerce işçiyle birlikte kurultay örgütlenmelerine kadar. Dostcam direnişi, Billur Tuz direnişe kadar, Tariş’teki direniş ile birlikte Akar Tekstil’deki örgütlenmeye kadar birçok yerde kendi kurtuluşunu işçi sınıfının kurtuluşu ile bir gören işçilerin oluşturduğu oluşumlarda bugüne evrilen bir süreç yaşandı” dedi.

Bir meclis üyesinin işçiler için, emekçi mahallelerindeki halk için neler yapabileceğini ve belediye ile halk arasında nasıl bir bağ kurabileceğini anlatan İşçi, kreş eksikliğinden mahallelerdeki rant için yapılan projelere kadar, her eksikliği ifşa eden ve bunu çözmek için çabalayan bir pozisyonda olması gerektiğini vurguladı.

Emekten yana partilerle, sendikacılarla ve buna ileriden bakan işçilerle yapılan görüşmelerde işçi adayının çıkmasının önemli olduğunun açığa çıktığını belirten Cihan İşçi, “Biz de işçilerin sözü olarak adaylığımızı koyduk. Birlikte mahalle mahalle, fabrika fabrika çalışmayı büyüterek nasıl bir süreç geçireceğimiz büyük bir önem taşıyor”dedi.

Fotoğraf: Evrensel

İŞÇİLERDEN CİHAN İŞÇİ'YE DESTEK

Akar Tekstil iş yeri temsilcisi Özgül Özev, fabrikalarda ve mahallelerde Cihan İşçi’yi tanıştırdıklarında birçok fabrikadan destek bulacaklarını söylerken, yine Akar Tekstil temsilcisi Oktay Çıra da, “Aslında tüm emekten yana olan kurum kuruluş ve kişilerin bu çalışmaya katılması gerekir. Sınıfın içinden çıkmış ve işçi sınıfı için aday olan Cihan İşçi için elimizden gelen tüm gayreti göstermemiz gerekir”dedi.

Metal işçisi Recep ise, fabrikalarda işçilerle ile bir araya gelip onların seçim çalışmalarına katılmasının önemine vurgu yaptı.

İşçi kurultaylarının yapıldığı dönemi hatırlatan işçi Metin Birakçe de çalışmaların hızlanması gerektiğini belirtti. Dostcam direnişçilerinden Süleyman İssi ise, “İşçi sınıfının adayı olarak çıkmak çok gurur verici bir sey. Cihan, Dostcam işçilerinin örgütlenmesinde de aktif rol almıştı” diye desteğini belirtti.

Akar Tekstil iş yeri baş temsilcisi Özgür Kırım da “Akar Tekstil örgütlenmesinde ev ev gezmiştik. Şimdi de işçi sınıfını temsil etmesi için ev ev gezmemiz gerekiyor”dedi. ZF eski baş temsilcisi Ümit Bingöl ise, “Uzun yıllar bir grup işçi ile sınıfın örgütlenmesi için mücadele veriyoruz. İşçi kenti Çiğli’de belediye yönetiminde işçinin hiç söz hakkı yok. Örgütlü bir duruş sergileyip işçilerin ve emekçi halkın gerçek temsili için bağımsız aday etrafında birleştirmek gerekiyor”diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

Çiğli Belediye Meclis Üyesi Adayı İşçi: İşçilerin sözü olsun diye

Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi’ye Tariş'ten destek