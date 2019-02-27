Kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller (27 Şubat)

Yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle Muş ve Bitlis'te eğitime (27 Şubat) ara verildi.

MUŞ

Muş merkez ve bağlı köylerindeki okullarda yoğun kar yağışı, buzlanma ve fırtına nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, buzlanma, fırtına ve tipi beklentisi, eğitimin fazla olduğu bölgelerde çığ tehlikesi riski de değerlendirildiğinde İl İdaresi Kanunu çerçevesinde çarşamba günü (26 Şubat) Muş merkezi ve bağlı köylerde eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Diğer ilçeler ve bağlı köylerinde eğitimin devam edildiği vurgulanan açıklamada, Muş merkez ve ilçelerindeki kamuda çalışan hamile ve engelli personellerin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BİTLİS

Bitlis merkez ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle il merkezi ve bağlı köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi. (HABER MERKEZİ)