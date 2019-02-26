Edirne belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?
2019 yerel seçimlerinde Edirne Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Wikimedia Commons
Edirne’de CHP, 2019 yerel seçimleri için mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı aday gösterdi. TBMM 24. dönem CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.İYİ Parti Edirne’de CHP adayı Recep Gürkan’ı destekleyecek.
AKP’nin Edirne Belediye Başkan adayı Avukat Koray Uymaz oldu. Uymaz’ın, Ensar Vakfı Edirne Şube Başkanlığı yapmış olması dikkat çekiyor.
MHP, Edirne adayı olarak Recep Kozan adını duyurmuştu. Ancak Cumhur İttifakı çerçevesinde adayını geri çeken MHP, AKP’nin adayını destekleyecek.
Edirne'de 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından koltuğu Recep Gürkan'a bırakan Hamdi Sedefçi de belediye başkan adaylığını açıkladı. Uzun süre hangi partiden aday olacağı belli olmayan Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisinden aday olduğunu duyurdu.
EDİRNE'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
CHP: Recep Gürkan
AKP: Koray Uymaz
MHP: Recep Kozan
Saadet Partisi: Mansur İriş
Bağımsız Türkiye Partisi: Hamdi Sedefçi