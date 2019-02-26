Edirne belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Edirne’de CHP, 2019 yerel seçimleri için mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan’ı aday gösterdi. TBMM 24. dönem CHP Edirne Milletvekili Recep Gürkan, 2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına aday oldu ve kazandı.İYİ Parti Edirne’de CHP adayı Recep Gürkan’ı destekleyecek.

AKP’nin Edirne Belediye Başkan adayı Avukat Koray Uymaz oldu. Uymaz’ın, Ensar Vakfı Edirne Şube Başkanlığı yapmış olması dikkat çekiyor.

MHP, Edirne adayı olarak Recep Kozan adını duyurmuştu. Ancak Cumhur İttifakı çerçevesinde adayını geri çeken MHP, AKP’nin adayını destekleyecek.

Edirne'de 4 dönem belediye başkanlığı yapmasının ardından koltuğu Recep Gürkan'a bırakan Hamdi Sedefçi de belediye başkan adaylığını açıkladı. Uzun süre hangi partiden aday olacağı belli olmayan Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisinden aday olduğunu duyurdu.

EDİRNE'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Recep Gürkan

AKP: Koray Uymaz

MHP: Recep Kozan

Saadet Partisi: Mansur İriş

Bağımsız Türkiye Partisi: Hamdi Sedefçi

MERSİN'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ EDİRNE SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU EDİRNE SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ EDİRNE SONUÇLARI