Tekirdağ'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 2014 yılından beri CHP’li Kadir Albayrak yönetiyor. CHP 31 Mart seçimleri için de Kadir Albayrak’ı aday gösterdi. İYİ Parti bu seçimde Tekirdağ'da CHP'nin adayını destekleyecek.

AKP, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi olan Mestan Özcan’ı aday gösterdi. MHP'de Cumhur İttifakı gereği Tekirdağ'da AKP'nin belirlediği adayı destekleyecek.

Bağımsız aday Tuncay Sağıroğlu ise Yüksek Seçim Kurulu kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin desteklediği bağımsız aday oldu. Sağıroğlu, uzun süredir fabrikalarda ve mahallelerde yapılan toplantılar ile aday olarak belirlendi.

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Mestan Özcan

CHP: Kadir Albayrak

Saadet Partisi: Feti Pehlivan

Bağımsız: Tuncay Sağıroğlu

TKP: Mehmet Bayırlı

EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu

ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ TEKİRDAĞ SONUÇLARI

Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU TEKİRDAĞ SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ TEKİRDAĞ SONUÇLARI