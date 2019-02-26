Tekirdağ'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin önceki seçimlerde aldığı oy oranları neler?
Fotoğraf: Ollios / Wikimedia Commons / CC BY-SA 3.0
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesini 2014 yılından beri CHP’li Kadir Albayrak yönetiyor. CHP 31 Mart seçimleri için de Kadir Albayrak’ı aday gösterdi. İYİ Parti bu seçimde Tekirdağ'da CHP'nin adayını destekleyecek.
AKP, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Meclis üyesi olan Mestan Özcan’ı aday gösterdi. MHP'de Cumhur İttifakı gereği Tekirdağ'da AKP'nin belirlediği adayı destekleyecek.
Bağımsız aday Tuncay Sağıroğlu ise Yüksek Seçim Kurulu kararıyla seçimlere girmesi engellenen Emek Partisinin desteklediği bağımsız aday oldu. Sağıroğlu, uzun süredir fabrikalarda ve mahallelerde yapılan toplantılar ile aday olarak belirlendi.
SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP: Mestan Özcan
CHP: Kadir Albayrak
Saadet Partisi: Feti Pehlivan
Bağımsız: Tuncay Sağıroğlu
TKP: Mehmet Bayırlı
EMEP'in Tekirdağ bağımsız adayı işçilerin belirlediği Tuncay Sağıroğlu
ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ TEKİRDAĞ SONUÇLARI
Tekirdağ adayı Tuncay Sağıroğlu: AKP gözünü halkın cebine dikiyor