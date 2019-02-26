Bağcılar'da metro istasyonu kapatıldı; asılsız bomba ihbarı

İstanbul Bağcılar polis hareketliliği yaşandı. Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olay yerine zırhlı araçlarla terör ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Hareketliliğin asılsız bomba ihbarı nedeniyle olduğu belirtildi. Asılsız ihbarı yapan kişinin Bağcılar İlçe Emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındığı ve giriş ve çıkışlara kapatılan metro istasyonunun açıldığı belirtildi.

DHA'nın aktardığına göre ihbarı yapan kişinin akli dengesinin yerinde olmayan biri olduğu tespit edildi. (HABER MERKEZİ)