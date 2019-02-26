26 Şubat 2019 22:05
Atina’da ‘şüpheli ölüm’ protestosu
Yunanistan’ın başkenti Atina’da bir mülteci polis karakolunda hayatını kaybetti. Şüpheli ölüm protesto edildi.
Fotoğraf: AA
Yunanistan'ın başkenti Atina'da Nijeryalı bir mültecinin polis karakolunda öldürüldüğü iddialarına ilişkin bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Eyleme polis saldırdı. Güvenlik güçleri ile eylemciler arasında arbede yaşandı. Başkentteki Omonia Polis Karakolu civarındaki eyleme polis göz yaşartıcı gazla saldırdı. (AA)
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