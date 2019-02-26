Trump'ın damadı Jared Kushner, Erdoğan ve Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı. Görüşme 2 saat sürdü.

Görüşmenin ana gündem maddesi'nin İsrail-Filistin gerilimi olduğu, Kushner'in ABD'nin hazırladığı çözüm planına Ankara'dan destek istediği belirtildi. Görüşmede Suriye'deki gelişmeler, ABD'nin İran yaptırımları ve Trump'ın 2019 yılında Türkiye'ye yapması planlanan ziyaret de ele alındığı bildirildi. Bu görüşmenin ardından Albayrak ve Kushner'in başbaşa gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye-ABD arasındaki ekonomik işbirliğinin ele alındığı ifade edildi.

KUSHNER SUUDİ PRENS SELMAN İLE GÖRÜŞTÜ

Ankara'dan ayrılan Jared Kushner'in daha sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'la görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kushner'in bin Selman'la yaptığı görüşmede, ABD ve Suudi Arabistan ilişkilerinin ve Filistin - İsrail sorununun konuşulduğu kaydedildi.

Kusner'in daha sonra Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Jared Kushner, İsrail ile yakın ilişkileri bulunan bir isim ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin talimatını verdiği öne sürülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın arkadaşı olduğu yazılıyor.

Kushner, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşındığı törene katılmış ve "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğinin nihayet tanındığını" söylemişti. Kushner ''Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyarak dünyaya bir kez daha ABD'nin güvenilir olduğunu gösterdik'' ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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