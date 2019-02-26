Trump'ın damadı Jared Kushner Erdoğan ile bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmede Erdoğan’ın damadı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer alıyor. Ayrıca Kushner'in ziyaretinin günü birlik olacağı ve Erdoğan dışında herhangi bir isimle görüşmeyeceği belirtildi.

Kusner'in daha sonra Suudi Arabistan ve Katar'ı da ziyaret etmesi bekleniyor.

Jared Kushner, İsrail ile yakın ilişkileri bulunan bir isim ve Cemal Kaşıkçı cinayetinin talimatını verdiği öne sürülen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın yakın arkadaşı olduğu yazılıyor.

Kushner, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşındığı törene katılmış ve "Kudüs'ün İsrail'in başkenti olduğu gerçeğinin nihayet tanındığını" söylemişti. Kushner ''Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşıyarak dünyaya bir kez daha ABD'nin güvenilir olduğunu gösterdik'' ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)

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