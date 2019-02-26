KHK mağduru için öldükten sonra işe iade kararı verildi

KHK ile ihraç edildikten sonra cilt kanserine yakalanan Ömer Faruk Aksoy hayatını kaybettikten sonra işe iade edildi.

Hacı Bişkin’in Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, Aksoy 672 sayılı KHK ile Mersin Devlet Hastanesi’ndeki Bilgisayar Teknikerliği’ndeki görevinden ihraç edildi. Aksoy, ihraç edildikten sonra cilt kanserine yenik düşerek 3 ay önce hayatını kaybetti. OHAL Komisyonu, Aksoy’un eski görevine geri dönmesine ilişkin kararını geçtiğimiz günlerde bildirdi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Kendisi gencecik bir memurdu. Genç yaşta kahrından öldü. Terörist ilan edildi. Öldükten sonra da görevine iade edildi. Bunu yapanların hiç mi vicdani sızlamıyor” diye sordu. (HABER MERKEZİ)