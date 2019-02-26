"İdam insanlık suçudur, Remzi Çiçek Türkiye’ye iade edilsin"

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, Suudi Arabistan'da yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan ve hakkında idam kararı verilen TIR şoförü Remzi Çiçek'e ilişkin basın açıklaması yaptı. İdamın insanlık suçu olduğunu dile getiren Hatimoğulları, siyasi partileri Çiçek'in iadesi için harekete geçmeye çağırdı.

Hatay Samandağlı TIR şoförü Remzi Çiçek'in, tutuklu bulunduğu Suudi Arabistan'da idam cezasına çarptırıldıktan sonra Türkiye’den yapılan girişimler sonucu idamının şimdilik durdurulduğunu ifade eden Hatimoğulları, "Remzi Çiçek’in infazının şimdilik durdurulması yeterli değildir. Remzi Çiçek Türkiye’ye iade edilmelidir" dedi.

"TÜRKİYE'DE YARGILANMASININ ÖNÜ AÇILMALI"

Özellikle Çukurova bölgesinden çok sayıda işçi ve emekçinin geçimini yıllardır Suudi Arabistan'da çalışarak sağladığını dile getiren Hatimoğulları, "Türkiye’deki işsizlik ve yoksulluktan dolayı hukuksal ve sosyal olarak oldukça geri olan bir ülkede, işçilik yapmak zorunda kalan çok sayıda insanımız vardır. Ortada yargılanmayı gerektirecek bir şey var ise Türkiyeli işçilerin Arabistan’ın Şeriat hukuku ile değil Türkiye’ye iade edilerek burada yargılanmalarının önü açılmalıdır" diye konuştu.

İdamın bir insanlık suçu olduğunu vurgulayan Hatimoğulları, "Bu konuda siyasi parti ayrımı gözetmeksizin Türkiye’deki herkesin Remzi Çiçek’in Türkiye’ye iadesi için birlikte girişimleri olmalıdır. Bu konuda bizler de üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapacağız" dedi. (Adana/EVRENSEL)