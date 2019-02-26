Gazeteci Ahmet Kanbal'ın duruşması ertelendi

Sosyal medya hesaplarından paylaştığı haberler gerekçe gösterilerek hakkında dava açılan Mezopotamya Ajansı (MA) Muhabiri Ahmet Kanbal’ın yargılandığı dava 19 Mart'a erteledi.

Davanın 2’nci duruşması İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Gazeteci Kanbal ve avukatı Erdal Kuzu duruşmaya Mardin’den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmayı Almanya Taz Gazetesi, Punto24 temsilcileri ve gazeteciler de takip etti.

"PAYLAŞIMLARIM GAZETECİLİK FAALİYETİDİR"

Kanbal bir önceki savunmasını tekrar ederek yaptığı tüm haberlerin gazetecilik faaliyeti olduğunu, sosyal medya paylaşımlarının uyarı mahiyetinde olduğunu ifade etti. Kanbal, mütalaaya karşı ek süre talebinde bulundu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukat Erdal Kuzu da mütalaanın sisteme görülmediğini belirterek mahkemeden esasa ilişkin savunma için ek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, ek süre talebini kabul ederek duruşmayı 19 Mart'a erteledi. (İzmir/MA)