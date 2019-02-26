Sinema Oyuncusu Aytaç Arman hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu Aytaç Arman 70 yaşında hayatını kaybetti.

Aytaç Arman'ın hayatını kaybetmesi, Sinema Oyuncuları Meslek Birliğinin (BİROY) Twitter hesabından duyuruldu. BİROY'un paylaşımında "Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri yer aldı.

Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.



Cenaze ile ilgili detayları ayrıca paylaşacağız.#AytaçArman pic.twitter.com/2Rfwb66CqN — BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birligi (@BiroyMB) 26 Şubat 2019

Aytaç Arman için yarın (27 Şubat Çarşamba) saat 12.00'de Beyoğlu Atlas Sinemasında tören düzenlenecek. Arman'ın cenazesi, 28 Şubat Perşembe günü memleketi Adana'da, Kabasakal Mezarlığı Camiinden öğle namazını takiben kaldırılacak ve aynı mezarlığa defnedilecek.

Meslektaşımız Aytaç Arman için 27 Şubat Çarşamba (yarın) saat 12.00'da Beyoğlu Atlas Sineması'nda tören düzenlenecektir.



Cenazesi, 28 Şubat Perşembe günü memleketi Adana'da, Kabasakal Mezarlığı Camii'nden öğle namazını takiben aynı mezarlıkta defnedilecektir. #AytaçArman — BİROY - Sinema Oyuncuları Meslek Birligi (@BiroyMB) 26 Şubat 2019

AYTAÇ ARMAN KİMDİR?

1949'da Adana'da doğan Aytaç Arman, erkek sanat enstitüsünden mezun oldu.

Sinema oyunculuğuna ikinci rollerle başladı. Hemşehrisi Yılmaz Güney'in "Baba" filminde oynayarak dikkat çekti.

Kısa sürede başrol oyunculuğuna yükselen Arman, sinemada ilk ödülünü 1981'de senaryosunu Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı filmle aldı.

1974 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda Süreyya Duru'nun yönetmenliğiyle Bekir Yıldız'ın öyküsünden sinemaya uyarlanan ve "En İyi İkinci Film Ödülü"ne lâyık görülen "Bedrana"da başrolü Perihan Savaş'la paylaştı.

1977 yılında başrolünü Semra Özdamar'la paylaştığı ve Süreyya Duru'nun yönettiği "Kara Çarşaflı Gelin" 14'üncü Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film Ödülü" kazandı.

1988 Antalya Altın Portakal Film Yarışması'nda başrolünde bulunduğu Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu" adlı film, "En İyi Film Ödülü"nü alırken Aytaç Arman da "En İyi Erkek Oyuncu Ödülü"nü aldı.

Aytaç Arman, ilerleyen yıllarda televizyon yapımlarında da rol aldı.

(Kaynak: Wikipedia)

(HABER MERKEZİ)