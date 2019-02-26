Şişli Belediyesinde ücretleri ödenmeyen işçiler iş bıraktı

İstanbul Şişli Belediyesinde Genel-İş üyesi belediye işçileri, ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle iş bıraktı. DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası İstanbul 3 No'lu Şube Başkanı Zeynel Yiğit, belediye binası önünde bekleyen işçiler adına açıklama yaparak, 19 aydır ücretlerin düzensiz yatırıldığını söyledi.

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'ya seslenen Yiğit, “Maaşlarımız 20 gün, 25 gün, 1 ay gerilerden geliyor. Bu ay da cuma günü olunca iki maaşımız içeride olacak. Bu ülkede demokrasiye inanıyorsak, özgürlüklere inanıyorsak özellikle siz söylüyorsunuz, temiz siyaset yapmak istediğinizi söylüyorsunuz, eğer temiz siyasete inanıyorsunuz, buradaki bu kadar işçi arkadaşın göstermiş olduğu bu demokratik tepkiden niye rahatsız oluyorsun?” diye sordu. Zeynel Yiğit ücretler ödenene kadar iş bırakma eyleminin devam edeceğini ifade etti.

Genel-İş Sendikası genel merkez yöneticilerinin İstanbul'a geleceğini de söyleyen Yiğit, “Şişli halkından özür dileriz, onları mağdur ettiğimiz için. Ama biz de mağdur olduk. Aylıklarımızı alamadığımız için kiralarımızı ödeyemedik, banka kredilerimizi ödeyemedik, çocuklarımıza süt götüremedik” dedi. (İstanbul/AA)