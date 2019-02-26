26 Şubat 2019 17:18
Roboski ailelerinden Cahide Encu gözaltına alındı
Roboski Katliamı'nda yaşamını yitiren Cemal Encu'nun ablası Cahide Encu, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.
Fotoğraf: MA
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 34 kişiden biri olan Cemal Encu'nun ablası Cahide Encu gözaltına alındı.
Abla Encu'nun Cizre-İdil ilçeleri arasında bulunan polis kontrol noktasında gözaltına alındığı aktarıldı.
Encu'nun, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. (Şırnak/MA)
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