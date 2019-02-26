Roboski ailelerinden Cahide Encu gözaltına alındı

Türk-İş açlık sınırını açıkladı: Asgari ücret açlık sınırının altında

Türk-İş 2019 Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırı hesaplamasını açıkladı. Rapora göre açlık sınırı 2 bin 28 lira, yoksulluk sınırı 6 bin 609 lira oldu.