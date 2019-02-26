26 Şubat 2019 17:18Son Güncellenme Tarihi: 26 Şubat 2019 20:48
Gözaltına alınan Roboski ailelerinden Cahide Encu serbest bırakıldı
Roboski Katliamı'nda yaşamını yitiren Cemal Encu'nun ablası Cahide Encu serbest bırakıldı.
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Fotoğraf: MA
Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde savaş uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren 34 kişiden biri olan Cemal Encu'nun ablası Cahide Encu serbest bırakıldı.
Abla Cahide Encu, Cizre-İdil ilçeleri arasında bulunan polis kontrol noktasında gözaltına alınmıştı. "Terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı öğrenilen Encu, Cizre Adliyesi'nde savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. (Şırnak/MA)
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