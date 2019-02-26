Bahçeli: Toplumsal buhranın yeşermemesi için Cumhur İttifakı kazanmalı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK-MDK-İl Başkanları toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli’nin açıklamasında tehditvari ifadeler dikkat çekti.

Seçimlere ilişkin ‘beka’ tartışmalarına dönük tepkilere yanıt veren Bahçeli, “Bekayı hafife alıp sulandırmaya ve savsaklamaya gayret eden çürümüş siyaset akımları ve zillete bulanmış siyasi aktörler milli iradenin hükmüyle hezimete uğrayacaklardır” diyerek muhalefeti hedef aldı. Bahçeli, beka açıklamalarına tepki gösterenleri de ‘milli mensubiyetleri sorunlu’ diye tanımladı.

Daha önceki seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kullandığı “Biz seçilmezsek...” taktiğini de kullanan Bahçeli, “Yeni bir rejim bunalımı, yeni bir toplumsal ve siyasal buhranın yeşermemesi için 31 Mart’tan Cumhur İttifakı zaferle çıkmalıdır” ifadelerini kullandı. (AA)