Gazeteci Rojhat Doğru hakkında tahliye kararı

Gazeteci Rojhat Doğru hakkında "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "Kasten yaralama" suçlarından açılan davanın ikinci duruşmasında tahliye kararı çıktı.

Doğru, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşşmaya tutuklu bulunduğu Silivri 5 No'lu Cezaevi'nden Ses ve Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlanırken, avukatı Resul Tamur duruşmada hazır bulundu.

Heyet değişikliği nedeniyle önceki duruşma zabıtlarının okunmasıyla başlanan duruşmada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğüne yazılan müzekkereye ve müşteki hakkında zorla getirilme kararına ilişkin yazıya verilen cevabın geldiği bildirildi. İddia makamı, müştekinin dinlenilmesi için tekrar işlem yapılmasına ve dosyada bulunan diğer eksikliklerin giderilmesini isteyerek, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talebinde bulundu.

SEGBİS üzerinden savunma yapan Rojhat Doğru, önceki duruşmada da gelmeyen müşteki yüzünden tahliye edilmediğini ifade ederek tahliye talebinde bulundu.

'BİR ELİNDE KAMERA VARKEN…'

Daha sonra söz alan Doğru'nun avukatı Resul Tamur da önceki duruşmada müştekinin gelmediğini ve tahliye talebinin reddedildiğini hatırlattı.

Müştekinin yine duruşmaya katılmadığına dikkat çeken Tamur, müştekinin verdiği beyanların çelişki taşıdığını, müvekkilinin bir elinde kamera bir elinde silah kullanmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığını söyledi. Yine müvekkilinin görüntü çektiği sırada yaralandığını anımsatan Tamur, müvekkilinin çektiği görüntülerle yılın gazetecisi ödülünü aldığını belirtti.

Doğru'nun "terör ögütü üyeleriyle çekildiği" öne sürülerek "terör örgütüyle bağlantısının kurulmaya çalışıldığı" fotoğraflara ilişkin de savunma yapan Tamur, müvekkilinin söz konusu dönemde Kuzey Irak'ta yayın yapan bir televizyonda çalıştığı için bölgeye haber kameramanlığı amacıyla gönderildiğini ve fotoğrafların da orada çekildiğini anlattı. Tamur, müvekkilinin tahliyesiyle birlikte beraatını talep etti.

ADLİ KONTROL UYGULAMASI İLE TAHLİYE

Mahkeme, delillerin önemli ölçüde toplanmış olması, suç vasfının değişme ihtimali ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göz önünde bulundurarak tahliye edilmesine karar verdi.

Mahkeme tahliye ettiği Doğru için yurt dışına çıkış yasağı ve cumartesi günleri imza atması yönünde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti. (Diyarbakır/MA)