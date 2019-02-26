26 Şubat 2019 17:12

Çaycuma PTT emekçileri personel ihtiyacının giderilmesini istedi

Zonguldak Çaycuma'da PTT emekçileri aşırı iş yüküne dikkat çekerek personel ihtiyacının giderilmesini talep etti.

Çaycuma PTT emekçileri personel ihtiyacının giderilmesini istedi

Fotoğraf: Evrensel

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    KESK Haber-Sen Zonguldak İl Temsilciliğinin çağrısıyla Çaycuma PTT Merkez Müdürlüğü önünde bir araya gelen PTT emekçileri, posta dağıtıcılarının üzerindeki aşırı iş yüküne dikkat çekerek personel ihtiyacının giderilmesini talep etti.

    Boş norm kadro olmasına rağmen yeterli sayıda personelin verilmemesi nedeniyle posta dağıtımında ve gişe işlemlerinde yaşanan aksamalara, sıkıntılara, posta dağıtıcılarının üzerindeki aşırı iş yüküne dikkat çekmek ve personel ihtiyacının acilen giderilmesini talep etmek için KESK Haber-Sen Zonguldak İl Temsilciliği tarafından Çaycuma PTT Merkez Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.

    'İNSANİ NORMLAR ÜZERİNDEN ÖLÇÜM YAPILMALI'

    Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Selüloz-İş, KESK Çaycuma Bileşenleri, CHP, ADD yönetici ve üyelerinin de destek verdiği basın açıklamasında konuşan Haber-Sen MYK Üyesi İbrahim Damatoğlu şunları söyledi: Çaycuma PTT Merkez Müdürlüğü çalışanı PTT emekçilerinin personel eksikliği nedeniyle dayanacak gücü kalmamıştır. PTT Genel Müdürlüğünün 2018 yılı personel alımında bölgemizin eksikliği giderilmemiş, yeni gelecek personel beklentisine giren ve iş yoğunluğu altında ezilen PTT emekçileri de alım olmayınca psikolojik olarak her geçen gün etkilenmişlerdir. Köle gibi çalışan PTT emekçileri moral ve motivasyon olarak çok çok kötü durumdalar. Performans puanı üzerinden norm kadro tespiti birçok iş yerimizde benzer sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. Performans tespiti yapılarak norm kadro belirlemek hukuksuzdur. Sendikamız bu hukuksuz uygulama hakkında hukuksal mücadelesini vermektedir. Bu yöntem insanı bir uygulama değildir. PTT emekçilerinin üzerinde de ağır bir baskıdır. PTT hizmet standartlarını belirlerken, iş hacmini de dikkate almalı adaletli ve insani normlar üzerinden ölçüm yapmalıdır.

    Zonguldak’ta, Çaycuma ilçesi harici birçok bölgede personel açığının had safhada olduğunu vurgulayanDamatoğlu, “Gökçebey, Devrek, Alaplı gibi ilçeler eksik norm ile çalışmakta ve artan iş yükü altında ezilmektedirler. Zonguldak merkezde dahil 7 posta ciheti personel eksikliği sebebiyle devirli çalışmaktadır. Günü birlik yöntemlerle geçici personel görevlendirilmesi ya da taşeron emekçilerimizi görevlendirerek gün kurtarılmaktadır. Zonguldak PTT Başmüdürlüğünün talebi olmasına rağmen personel eksikliği giderilmemiştir” dedi.

    ‘ÇAYCUMA PTT ÇALIŞANLARININ DAYANACAK GÜCÜ KALMADI’

    Çaycuma PTT merkezindeki işlemlerin eksik personel ile yürütülmesi sebebiyle emekçilerin, kanuni ve insani olan yıllık izinlerini dahi kullanamadığına dikkat çeken Damatoğlu şu ifadeleri kullandı: Bu gayri insani bir durumdur. Hasbel kader yıllık izin kullananın veya sağlık sorunu yaşayanların ise cihetindeki posta, görev dönüşüne kadar beklemektedir. Çaycuma PTT emekçilerinin artık dayanacak güçleri kalmamıştır. Başta insani ve hakkaniyetli bir çalışma ortamı yaratılması ve Çaycuma halkına posta hizmetlerinin aksamadan yürütebilmeleri için acil olarak başta Çaycuma olmak üzere diğer işyerlerimizin personel açığı giderilmelidir.

    KESK Zonguldak Şubeler Platformu dönem sözcüsü Hayri Anıl Çetin de PTT emekçilerinin mağduriyetine son verilmesini isteyerek, "PTT AŞ yeterli personel eksikliğini bir an önce gidermelidir." dedi. (Zonguldak/EVRENSEL)

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