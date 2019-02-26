CHP Sözcüsü Öztrak: AKP’nin kulağını çekmezseniz karne günleri gelecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin MYK toplantısı sürerken yaptığı basın toplantısında ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, hükümetin koltuk bekası uğruna işsizlik fonunda toplanan paraları harcadığını söyledi. Hükümetin ekonominin gidişatını 31 Mart’a kadar idare etmeye çalıştığını söyleyen Öztrak, hükümete sandıkta yanıt verilmemesi durumunda seçim sonrası ‘karne’ günlerine geri dönülebileceğini söyledi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Toplantı sürerken açıklamada bulunan Öztrak, ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Çarşıda, pazarda, milletin mutfağında büyük bir yangının olduğunu ifade eden Öztrak, şirketlerin çok büyük sıkıntı içinde bulunduğunu, ödenemeyen çeklerin, konkordatoların, protestoya düşen senetlerin, iflasların ciddi sıkıntı yarattığını söyledi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ekonomiye yönelik alınması gereken yapısal önlemlerle ilgili 13 madde saydığını ve partide bir ‘ekonomi masası’ kurulduğunu anımsatan Öztrak, hükümetin bu önerilere kulak asmadığı için ülkenin yangın yerine döndüğünü, saray ve çevresindeki mutlu azınlık dışında herkesin perişan olduğunu söyledi.

“HÜKÜMET ŞİRKETLERİ TELEFONLA ARAYIP ‘ZAM YAPMA’ DİYOR”

Dün gece benzin ve motorine gelen zammı da hatırlatan Öztrak, “Şimdi bu zamlar tarladan sofraya bütün fiyatlara yansıyacak. Ne zaman? Şubat ayından sonra. Şubat ayı enflasyonu mart ayının başında açıklanıyor. Ondan sonra seçim sonuna kadar açıklanacak bir enflasyon rakamı yok. O düşük çıkarsa yetecek. Bunun için her şeyi yapıyorlar. Marketlere telefon ediliyor. Marketlere tanzim satış reyonları açılıyor ki oradaki fiyatlar kullanılarak meyve, sebze fiyatları düşük çıkarılsın. Firmalara, kuruluşlara talimatlar veriliyor 'zam yapma' diye. Her şey 31 Mart'a kadar. Ondan sonra? Ondan sonrası Allah kerim” ifadelerini kullandı.

Öztrak, geçen yıl bu zamanlarda traktörün deposu 450 liraya dolarken, şimdi bunun 560 liraya dolduğuna, çiftçinin son bir yılda bir depo mazotta uğradığı kaybın 110 lira olduğuna dikkati çekti.

‘BUNLARIN KULAĞI ÇEKİLMEZSE YENİDEN KARNE DÖNEMİ GELİYOR’

İktidarın milletin gerçeklerinden habersiz olduğunu, milletten koptuğunu ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:

“Milleti 2 kilo kuru soğan, domates, biber için 2 saat kuyruğa soktunuz. Neymiş? Ucuz vereceklermiş... Ondan sonra da dediler ki 'Bu kuyruk, refah kuyruğu' Millet herhalde orada 2 saat kuyrukta çok yüksek refah sahibi olduğu için beklemiyor. Keyif olsun diye de beklemiyor. Peki o kuyruklarda kimler bekliyor? Fakir fukara, emekli, dar gelirli. Bir de vatandaşlara alay eder gibi 'Bu refah kuyruğudur' diyorlar. Şimdi bu kuyruklarda 2'şer kiloluk paketlerde kuru fasulye, mercimek, nohut satacaklarmış. Yakında bu 'tanzim satış' mağazaları dedikleri çadırlarda margarin de deterjan da ampül de satacaklar, milleti de burada kuyruklara sokacaklar. Ülke savaşa girmemiş, doğal bir afet yok. Milletimize söylüyorum, eğer bunların kulağı çekilmezse, bunlara bir sarı kart gösterilmezse ülkeye yeniden karne dönemi geliyor.”

İktidarın ekonomiyi emir komutayla, tehditle götürerek seçimlere kadar enflasyonu düşük göstermeyi hedeflediğini öne süren Öztrak, 2001 krizinden sonra mali bünyeleri büyük bedeller ödenerek sağlamlaştırılan bankaları yeniden sıkıntılı duruma düşürecek birtakım tedbirlerin alındığını, bunların bankacılıktaki düzenleyici ve denetleyici çerçeveyi gevşeteceğini savundu.

Öztrak, vatandaşın geliri, milletin refahı artırılmak yerine borçlandırmaya özendiren politikalarla durumun idare edilmeye çalışıldığını, bu kapsamda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun taksit sürelerini uzatan kararlar aldığını kaydetti.

‘İŞSİZLİK FONU KOLTUK BEKASI İÇİN HARCANIYOR’

İşçilerin ve işverenlerin İşsizlik Fonu'nda yıllarca biriktirdiği paraların "koltuk bekası" için harcandığını söyleyen Öztrak, “Seçimler bitene kadar işsizliği saklamak için sanki meseleyi çözeceklermiş gibi yeni bir paket açıkladılar. Bir tek hedefleri var, 31 Mart'a kadar kriz yokmuş gibi davranmak. Bunlar paket açadursunlar, işsizlikten bunalan gencecik evlatlarımız hayatlarına, canlarına kıyıyorlar. Borcunu ödeyemeyen, faizden bunalan iş adamları, çiftçiler de canlarına kıyıyorlar” diye konuştu.

Öztrak, 17 yıldır iktidarda olan kadroların bunun sorgulanmasını istemediğini, ülke içinde düşman yaratılarak vatandaşın gündeminin karartıldığını söyledi.

Eskiden milletin birliğini temsil eden cumhurbaşkanlarının kendi milletine hiçbir zaman ‘illet’ ve ‘zillet’ gibi ifadeler kullanmadığını kaydeden Öztrak, “Parti genel başkanına, Cumhurbaşkanlığı gömleğini giydirdiğinizde birkaç belediyeyi kaybetmemek için milletin yarısına her gün hakaretler etmekten, 'terörist, hain' demekten çekinmiyorlar. Bir ülkenin cumhurbaşkanı, milletine bu şekilde konuşuyorsa o ülkenin başka düşmana ihtiyacı yoktur. Bölücülüğü, toplumu ayrıştırmayı bizzat devletin birliğini temsil eden kişi yapıyorsa bunun izahı yoktur” dedi.

Öztrak, muhalefet partilerinin genel başkanları aynı üslupta cevap verince savcıların harekete geçip ‘cumhurbaşkanına hakaret’ten işlem yaptığını aktararak, “AK Parti Genel Başkanı, sırtında Cumhurbaşkanlığı gömleği olduğu için seçim yasalarına takılmıyor. Seçim yasaklarına tabi değil ama muhalefet partilerinin genel başkanları seçim yasaklarına tabi” ifadelerini kullandı.

‘DIŞ BORÇ 450 MİLYAR DOLARA DAYANDI’

Öztrak, 17 yılda Türkiye'nin dış borcunun 450 milyar dolara dayandığını, bunun yetmeyip 61 milyar dolarlık kamu varlığının satıldığını kaydederek, tüm bu paraların taşa, betona yatırıldığını vurguladı.

Krizin aşılabilmesi için üretimin önemli olduğunu söyleyen Öztrak, “2018'de soğan üretimi 245 bin ton, domates üretimi 600 bin ton, patlıcan üretimi 47 bin ton, sivri biber üretimi 15 bin ton düşmüş. Bunlar düşünce, bunların fiyatları artacak. Üretmeden fiyatlar düşmez. Tarladaki ateş sönmeden de mutfaktaki ateş sönmeyecektir, milletin çilesi bitmeyecektir” değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, iktidarın, üretimi yapacak çiftçiden, malı dağıtacak hal esnafından, pazarcıdan terörist çıkarmaya çalıştığını hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın “2019'da 2,5 milyon yeni istihdamın hayata geçirileceğini” açıkladığını aktaran Öztrak, şunları kaydetti:

"Keşke işleri ekonomide bu kadar kolay idare edebilseydik, emirle istihdamı, işleri artırabilseydik. Ekonominin en hızlı büyüdüğü yıllarda bile bir yıl içinde istihdamı 2,5 milyon kişi artırma başarısını gösterdikleri tek bir yıl yok. Şimdi ekonominin büyümeyeceğini, daralacağını herkes söylüyor ama bunlar 2019'da 2,5 milyon kişiye iş vereceklermiş. Allah akıl fikir versin. Açık söyleyeyim, buna TÜİK'in tüm makyaj kalemleri yetmez. İş ve istihdam öyle emir komutayla artmaz. Geçmişte birçok defa kayınbaba talimat verdi, işsizlik projeleri yürürlüğe konuldu. Sonuç? Büyük hüsran. Ağızlarından çıkanı kulakları duymuyor. Kayınpeder de dün çıkmış döviz balonunu söndürdük diyor. Son bir yılda Türk lirası dolar karşısında ne kadar değer kaybetmiş? Yüzde 29. Dünya ikincisiyiz. Balonu patlatmışlar, haberleri yok. Bunlar damat, kayınpeder sayı saymayı bilmiyorlar. Korkarım bunların elinde ekonomi kendilerine gelmezlerse daha da dibe batmaya devam edecek.”

"İTİRAZIN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ"

Öztrak, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’ın ‘Gardrop Atatürkçüleri’ açıklamasına yanıt veren Öztrak, “CHP, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu ve 'iki büyük eserimden biridir' dediği parti. Dolayısıyla biz, Atatürkçülüğü kimseden öğrenmek durumunda değiliz. Bir seçim sürecine giriyoruz, çok ilginçtir bir muhalefet partisi, iktidar partisi ile uğraşmak yerine ana muhalefet partisi ile uğraşmayı tercih ediyor. Bu çerçevede değerlendirdiğimiz zaman, böyle bir atışmanın milletimizin sorunlarını çözmek bakımından hiçbir kıymeti harbiyesinin olmayacağını düşünüyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefete yönelik ‘Kandil'den talimat alıyorlar’ açıklamalarını da değerlendiren Öztrak, bunla ilgili deliller varsa savcılıklara verilmesi gerektiğini, bunlarla halkın gündeminin değiştirilmeye çalışıldığını söyledi.

Öztrak, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesine ilişkin de “Öyle görünüyor ki burada bir adli sorun var. Bununla ilgili olarak belediye başkan adayımız ve örgütümüz itiraz etmiş durumda. Bu itirazın olumlu sonuçlanmasını bekliyoruz” dedi. (Ankara/AA)