Göztepe'de ikinci "Tamer Tuna dönemi"

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden İzmir ekibi Göztepe, sezonun ikinci yarısında peş peşe alınan kötü sonuçlar sonrası Teknik Direktör Kemal Özdeş ile yolları ayırdı, takımın başına yeniden Tamer Tuna getirildi.

Süper Lig'de çıktığı son 6 maçtan 5 mağlubiyetle ayrılarak küme düşme hattına yaklaşan Göztepe, Kemal Özdeş'in yerine teknik direktörlük görevine getirilen Tamer Tuna ile 3 buçuk yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan görüşmeler sonucu anlaşma sağlanan Teknik Direktör Tamer Tuna ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladık.https://t.co/2cZ2r3AZR8#Göztepe #TamerTuna pic.twitter.com/PwDq6v5ZVb — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) 26 Şubat 2019

Takımla ilk antrenmanına bu akşam çıkacak olan Tamer Tuna, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş karşılaşmasında yarın (27 Şubat Çarşamba) Yeni Malatyaspor'la iç sahada oynanacak maçta Göztepe'nin başında olacak.

Süper Lig'de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ekibindeki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra 2017-2018 sezonunda Göztepe'de ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Tuna, sezon sonunda Göztepe'den ayrılmıştı. Bu sezon da ligde Sivasspor'u çalıştıran Tamer Tuna, Göztepe'deki ikinci dönemini yaşayacak.

GÖZTEPE BAŞKANI SEPİL: TAMER TUNA EN DOĞRU ADAY

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın kulüp menfaatleri doğrultusunda en doğru aday olduğunu söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, geçen hafta Trabzonspor'a kaybedince puan olarak zor bir duruma düştüklerini belirten Sepil, "Kulüp olarak hiç ummadığımız, planlamadığımız bir noktadayız. Son 6 maçtan 5'ini kaybettik. Cumartesi akşamı hocamız Kemal Özdeş'le bir araya geldik. Bulunduğumuz noktayı birlikte değerlendirdik. Hocamız şu an yapabilecek en doğru hareketin kendisinin ayrılması olduğunu söyledi. Kemal Özdeş'le yollarımızı ayırdık, bu ayrılma sürecinde kontratı dışında ekstra bir talepte bulunmadı. Türkiye'nin en önemli hocalarından biri ama maalesef olmadı" dedi.

Mehmet Sepil, "Tamer Tuna hocamızın, 'Göztepe'ye her türlü yardıma hazırım' mesajını aldım. Bunun üzerine de Tamer hocayla buluştuk. Takımın durumunu değerlendirdik. Tuna'nın Göztepe'ye yeni hoca olarak gelmesinin kulübün menfaatleri içerisindeki en doğru hareket olduğunu değerlendirdik. Daha çok 11 haftayı nasıl değerlendireceğimizi, bu seneyi atlatıp Göztepe'yi önümüzdeki yıllara nasıl getirebileceğimizi tartıştık. Hocamızla kontratımızı imzaladık. Şimdi burada haklı olarak herkesin sorduğu, 'O zaman niye gitti de şimdi tekrar bir araya geliyorsunuz' sorusu var. Hocanın geçen yıl performansı belli. Bizim bile beklemediğimiz bir şekilde uzun süre Avrupa'yı kovalamak da dahil ligi 6'ncı sırada bitirmiştik" diye konuştu.

Geçen sezon devre arasında takım çok başarılı giderken Tamer Tuna'ya kontrat önerisinde bulunduğunu hatırlatan Mehmet Sepil, "O da o şartlarda imzalamak istememişti. Yaptığım değerlendirmede hayal ettiğimiz Göztepe'ye hazır olmadığını değerlendirip yıl sonunda hoca ile devam etmeme kararı almıştım. Bu yapılandırmalar tamamen benim kararımdı. Performans açısından takımı görmek istediğimiz yere getiremedim. Dün yaptığımız görüşmede hocamızın hem aklının hem tüm uzvunun her şeyiyle Göztepe'ye hazır olduğunu, bunu birlikte başarabileceğimizi gördüm. Bu kararı almaktan da hiç çekinmedim. Hocamıza hoş geldin diyoruz. İyi bildiği, hatta takımda birçok şeyi kuran hoca ile beraberiz. Önemli bir 11 hafta var. Kulüp olarak, camia, tribün, hoca olarak kenetlenerek hep birlikte Göztepe'yi bu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için en büyük gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

TUNA: "KALBİM VE RUHUMLA GÖZTEPELİ OLARAK BURADAYIM"

Göztepe'de geçen sezon Tamer Tuna'yla yollar ayrılmadan önce Başkan Mehmet Sepil'in söylediği, "Aklı ve kalbi Göztepe'de olmayanlarla yola devam etmeyeceğiz" sözü uzun süre gündemde kalırken Tuna, kulübe dönüşünü, "Tüm kalbimle ve ruhumla buradayım" diyerek değerlendirdi. "11 hafta ve kupa maçı dahil olmak üzere önemli bir süreçteyiz" diyen Tamer Tuna, "Tamamen bu periyoda odaklanacağız. Göztepe adına, Göztepeli olarak burada başarılı işler yapmak istiyorum. Başarıları seneye, daha sonraki yıllara da idealleri taşımak istiyoruz. Bu ideallerde rol almaktan mutluyum" dedi. (SPOR SERVİSİ)

Göztepe, Tamer Tuna ile devam etmeyecek