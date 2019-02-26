5. Karadeniz Kitap Fuarı sona erdi

Karadeniz Kitap Fuarı bu yıl 16 -24 Şubat tarihleri arasında Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde beşinci kez gerçekleştirildi. 220 yayınevi ve kuruluşun katıldığı fuarı 9 gün boyunca 183 bin 930 kişi ziyaret etti. Katılımcıların 48 bini okullarıyla birlikte gelen öğrencilerden oluştu. Bu yıl fuara katılan ziyaretçi sayısında yüzde 32’lik bir artış oldu. Çevre il ve ilçelerden yoğun ilginin gösterildiği fuarda 400 civarında imza etkinliği 60 civarında söyleşi düzenlendi. Söyleşi ve etkinliklere yaklaşık 6 bin 602 kişi katıldı.

FUARDA DİKKAT ÇEKENLER

Fuar süresince zaman zaman aşırı trafik yoğunluğu ve park sorunu yaşandı. Fuara katılan yayıncıların bir kısmı kiraların yüksekliğinden yakındı. Özellikle kültür alanına hitap eden küçük stantların masraflarını çıkarmakta zorlandıkları belirtildi. Fuarda en çok popüler kültür kitapları ve reklamı bulunan yazarlara ilgi gösterildi. Bunun yanı sıra çocuk kitapları ve sınavlara hazırlık kitaplarına da ilgi fazlaydı.

SABAHATTİN ALİ KONUŞULDU

Fuarın son gününde edebiyatımızın usta kalemlerimden Adnan Özyalçıner’in konuşmacı olarak katıldığı “Hangi Sabahattin Ali” söyleşisi düzenlendi. Moderatörlüğünü Sedat Durmuş’un yaptığı söyleşide, Sabahattin Ali’nin yaşamında ve eserlerinde takındığı halkçı tutuma dikkat çekildi. Sabahattin Ali’nin döneminin öncü aydınlarından biri olduğunu vurgulayan Özyalçıner, Ali’nin halkın yaşantısını ve emekçilerin sınıf çelişkilerini canlı ve gerçekçi bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı. (Samsun/EVRENSEL)