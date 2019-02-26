"Çermik'te devlet yetkilileri AKP adayı için çalışıyor"

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, 31 Mart yerel seçimler öncesinde farklı merkezlerde yaşanan usulsüzlükleri Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması talebiyle soru önergesi veren Güzel, Diyarbakır’ın Kulp ilçesindeki Kızılay kan merkezinin AKP seçim bürosu olarak çalıştırıldığı haberlerinin ardından bu kez benzer bir durumun Çermik ilçesinde yaşandığını belirtti. Güzel, “Çermik ilçesinde yapılan seçim çalışmalarında devlet kurumlarında yetkili olan kimselerin AKP Çermik Adayı Şehmus Karaahmet’i alenen desteklediği ve aday ile beraber AKP lehine seçim çalışmaları yürüttüğü basına yansımıştır” dedi.

Güzel, Bakan Soylu’ya, “Tarafsız ve adil bir biçimde yapılması gereken seçim işlemlerine devlet yetkililerinin katılmasını nasıl yorumluyorsunuz? Alenen yapılan AKP propagandasının seçim tarafsızlığına zarar verdiğini düşünüyor musunuz?

Kulp, Çermik gibi ilçelerimizde yapılan bu usulsüzlük işlemlerinin devam edeceğine dair yargılar giderek yaygınlaşırken bu çalışmaların önünün kesilmesi için bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?” diye sordu. (HABER MERKEZİ)