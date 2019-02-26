Adana Cezaevinde ‘Darbedilen hasta tutukluya soruşturma’ iddiası

Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevinde darbedildiği iddia edilen hasta tutuklu Mazhar Güler’e sağlık raporu verilmezken, ayakta sayım uygulamasını reddettiği için de hakkında disiplin soruşturması başlatıldı.

İzmir Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevinden Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevine 6 Şubat’ta sevk edilen hasta tutuklu Mazhar Güler, sevk sırasında ve getirildiği cezaevinde yaşadıklarını İnsan Hakları Derneği (İHD) Adana Şubesi Hapishane Komisyonu aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Hasta tutuklu Mazhar Güler Fotoğraf: MA

Mazhar Güler ile görüşen İHD’li avukat, Hepatit-B hastası olan Güler’in, 6 Şubat’ta eşyalarını toplamasına izin verilmeden sevk edildiğini anlattı. Sevk sırasında rahatsızlanan Güler’in Konya’da bir hastaneye kaldırılıp, serum takıldıktan sonra yola devam edildiğini ve cezaevi girişinde sayım sırasında darbedildiğini ifade etti.

‘DARP RAPORU VERİLMEDİ’

Avukat, “Güler’e halen eşyaları verilmiş değil. Cezaevi girişinde çıplak arama ve ayakta sayım dayatmasına karşı çıktığı için darbediliyor. Hastaneye gidiş esnasında ring uygulamasına maruz kalmış. Bu uygulama; kelepçeli bir şekilde diz çöker vaziyette dar bir alanda götürülmedir. Güler; bu uygulamaya tepki gösterip, ‘Ben bu şekilde hastaneye gitmem, bana başka bir araç ayarlayın’ demiş. Bu durumdan ötürü hastaneye götürülmemiş. Revire çıkarılan Güler; darp izleri olmasına rağmen doktor uzaktan bakarak rapor vermemiş. Güler, ayakta sayıma direndiği için hakkında soruşturma açılmış durumda” ifadeleriyle yaşananları anlattı.

İHD’nin avukatları darp ve işkence iddialarına ilişkin sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacak.

(Adana/MA)