Beraat ettikleri suçlamadan yeniden tutuklandılar

İstanbul Bakırköy Meydanı’na 200 metreden fazla yaklaşmama kararı kaldırılan ve eylem yaptıkları için yargılandıkları davadan beraat eden iki öğretmen, yine eylem yaptıkları için aynı suçlamayla ikinci kez tutuklandı.

Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre İstanbul, Bakırköy Meydanı’nda “İşimizi istiyoruz” eylemi yapan iki kadın Öğretmen Nursel Tanrıverdi ile Selvi Polat, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek” suçlamasıyla tutuklandı. İki öğretmen daha önce aynı sebeple tutuklanıp yargılanmış, 14 Şubat’ta beraat etmişlerdi. Daha önce konulan “Bakırköy Meydanı’na 200 metreden fazla yaklaşmama” kararı da yine mahkemece kaldırılmıştı. Öğretmenler bu kez de “Meydana 100 metreden fazla yaklaşmama” şeklindeki adli kontrol kararına uymadıkları için tutuklandı. (HABER MERKEZİ)