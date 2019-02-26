İsveç’te 'Türk bekçi'ye casusluk suçlaması

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç’in Malmö ilindeki Göçmen Bürosu’nda çalışan tercümanlardan sonra Securitas şirketine bağlı bir bekçinin de casusluk yaptığı ve elde ettikleri bilgileri Türkiye hükümetine ilettiği iddia edildi.

İsveç’in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen’de yer alan habere göre Türkiye’den gelip Malmö ilinde iltica eden sığınmacılar, Göçmen Bürosu’nda çalışan bir bekçinin fotoğrflarını çekmesinden ve kendilerini filme almasından şikayetçi oldu.

İltica başvurusu yapanlardan Doğan Yücekaya, Malmö’deki Göçmen Bürosu’nda telefonda konuşurken Türkçe konuştuğunu fark eden bir bekçinin telefonunu çıkararak resmini çektiğini ve filme kaydettiğini söyledi. Pek çok sığınmacının şikayeti üzerine bekçinin görev yeri değiştirildi.

FOTOĞRAFI ÇEKİLEN MÜLTECİNİN EVİNE ATEŞ AÇILDI

“Böyle bir şeyin olabileceğini tahmin edebiliyordum ama Göçmen Dairesi personeliyle yaptığım ilk toplantıda olacağını sanmıyordum” diyen Yücekaya, aynı şeyin iki gün sonra yemekhanede tekrarlandığını söyledi.

Aradan çok geçmeden Yücekaya’nın evine kimliği hâlâ belirlenemeyen kişiler tarafından ateş açıldı.

Türkiyeli sığınmacıları fotoğraflayıp filme alan bekçinin, uzun yıllar Diyanet İşleri’nin kontrolündeki bir cami derneğinde görev yaptığı belirtiliyor. Camiye gidenlerden bir bölümü baskıya uğradıkları ve fişlendikleri daha önceleri İsveç medyasında yer almıştı.

BEKÇİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İsveç Güvenlik Polisi’nin (Sepo) bekçi hakkında soruşturma başlattığı belirtildi. Söz konusu bekçi, İsveç Güvenlik Polisi’nin hakkında soruşturma başlattığın doğrulamakla beraber casusluk yaptığı iddialarını iftira olarak nitelendirerek reddetti.

İsveç’te yaşayan Türkiye kökenlilere yönelik casusluk faaliyeti iddialarını, İsveç Sol Parti Milletvekili Amineh Kakabaveh’den sonra Markus Wiechel de geçtiğimiz hafta parlamentonun gündeme getirdi.

Malmö’de gerçekleştiği belirtilen casusluk faaliyetlerini hakkında açıklamalarda bulunan Wiechel, Adalet ve Göçmen Bakanı Morgan Johansson’a bekçi ve polislerin başka ülkelerin hesabına casusluk yapmalarını engellemek için hangi önlemler almayı düşündüğünü sordu.

Daha önce de AKP’nin lobi örgütü olarak tanınan UETD ve Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı camilerdeki imamların “casusluk” yaptıkları İsveç medyasına yansımış, yoğun tepki ve tartışmalara yol açmıştı.

2017 yılının eylül ayında Savcı Ewamari Heggkvist, UETD hakkında casusluk suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Soruşturma hâlâ tamamlanmadı.

İsveç’teki Türkçe tercümanlarına ‘casusluk’ suçlaması

İsveç'te Türk yetkililere casusluk soruşturması

'UETD İsveç’te casusluk yapıyor' iddiası