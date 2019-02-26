Çanakkale jeotermal alanları ihalesinin iptali kesinleşti

Çanakkale’deki yaşam alanı savunucuları; Ayvacık, Ezine, Gökçeada, Bozcaada, Lapseki ve Biga ilçelerindeki 17 jeotermal alanı için 28 Şubat'ta yapılması planlanan ihalenin iptalinin kesinleştiğini açıkladı.

İhale kararının öğrenilmesi üzerine bölgede faaliyette bulunan yaşam alanı savunucuları bir araya gelerek tüm Çanakkale milletvekillerine mektup göndermişti. Yaşam alanı savunucularının açıklamasında "Konu hakkında bilgi verdik. Ayvacık, Küçükkuyu ve Bozcaada pazarlarında jeotermal enerji santrallarının zararları konusunda standlar açtık, Ayvacık ve Ezine’nin köylerinde ziyaretler gerçekleştirdik, broşür dağıttık ve ihalenin iptal edilmesi için imza kampanyası başlattık. CİMER üzerinden de itirazlarımızı gerçekleştirdik. Bölge halkının yoğun ilgisi ile karşılaştık. Halen faaliyette bulunan iki adet jeotermal enerji santralının bulunduğu Tuzla Köyü’ne gittik. Köylülerin JES’lerle ilgili sıkıntı ve şikayetlerini dinledik” denildi.

25 Şubat Pazartesi günü, Çanakkale İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü ile görüşüldüğü belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Köklü ile, Çanakkale ilimiz için jeotermal enerji amaçlı daha fazla arama, işletme ruhsatı verilmemesini, 28 Şubatta yapılacak ihalenin iptal edilmesini, ihalenin daha sonra yinelenmemesini, ihale iptal kararının İl Özel İdare web sayfası üzerinden ilan edilmesi ve bizlere de bildirilmesini, bugüne kadar Çanakkale İlimiz için verilmiş jeotermal arama ve işletme ruhsatları listelerinin gönderilmesini isteyerek bu konudaki yazımızı ve 1215 imzalı dilekçeleri kendilerine ilettik. Sayın Abdullah Köklü bize ihalenin kesinlikle iptal edildiğini söyledi ve taleplerimizi de dikkate alacaklarını ifade etti."

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Şimdilik Ayvacık, Ezine, Bozcaada, Gökçeada, Biga ve Lapseki ‘de 356 bin 667 dönüm alanın jeotermal enerji santralleri tehdidinden kurtulduğu ifade edilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“Ancak ihalenin yinelenmemesi için süreci takip edeceğiz. Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirmesi süreçlerini de takip ederek tarım alanlarına, turistik bölgelere, meralara jeotermal enerji santralleri yapılmaması ve havamızın, suyumuzun, toprağımızın kirlenmemesi ve bölgemizin bir Aydın-Gediz Ovası olmaması için mücadelemizi sürdüreceğiz. İhalenin iptali için imza veren ve yaşadıkları köylerini, ekip biçtikleri tarlalarını, zeytinliklerini, bağlarını savunan köylülere ve bölge halkına, sivil toplum örgütlerine, destek veren belediye başkanları ve milletvekillerimize ve sesimizi duyuran basın mensubu arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz.”

MÜCADELEYİ YÜRÜTEN KURUMLAR

İhalenin iptali için mücadele eden yaşam alanı savunucusu kurumlar şöyle: Bozcaada Forum, Gökçeada Çevre ve Kültürü Koruma Derneği, Gökçeada Gönüllüleri Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Kardeşliği. (HABER MERKEZİ)