26 Şubat 2019 13:07
EMEP üyesine sosyal medya paylaşımlarından dolayı ceza verildi
EMEP üyesi Adnan Karataş, sosyal medya hesabından paylaşımlarından dolayı "Erdoğan'a hakaret" iddiasından 5 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.
Fotoğraf: Pixabay
Gezi Parkı direnişi döneminde sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan EMEP üyesi Adnan Karataş 5 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı.
Gezi Parkı direnişi sırasında EMEP üyesi Adan Karataş’a sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasından dava açılmıştı. Karataş’a “Alenen onur ve saygınlığı zedeleyici eylem içerisinde bulunduğu” suçlaması yöneltilmişti.
O dönem 18 yaşından küçük olan Karataş, çocuk mahkemesinde yargılandı.
Yargılama sonucunda Adnan Karataş 5 bin 800 TL para cezasına çarptırıldı. (Adana/EVRENSEL)