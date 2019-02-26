CHP’li Utku Çakırözer, temyiz hakkında eşitlik için yasa teklifi verdi

CHP’nin gazeteci kökenli milletvekili Utku Çakırözer, Cumhuriyet Gazetesi yargılamasında gazeteci-yazarlar hakkında verilen hapis cezalarının istinaf mahkemesinde onanması ile ortaya çıkan adaletsizliğin çözümü için Ceza Muhakemesi Kanunu’nda değişiklik önerisi hazırladı. Çakırözer, “Cumhuriyet davasında istinaf kararı yeni bir adaletsizlik yarattı. Aynı dosyadaki sanıkların bir kısmının temyize gidebilip, bir kısmının temyiz hakkından mahrum kalması hak arama özgürlüğünün ihlalidir. Teklifimiz, bu adaletsizliğin önüne geçilmesini, istinaf mahkemesi kararını temyiz hakkının her bir sanık bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeyip, sanıkların tümüne sağlanmasını amaçlıyor” dedi. Çakırözer, yeni bir adaletsizliğin önüne geçilmesi için başta iktidar partisi olmak üzere tüm partilerden değişiklik için destek isterken, yargı makamlarına da istinaf mahkemesi kararının infazının ertelenmesi çağrısı yaptı.

Çakırözer, “Cumhuriyet Gazetesi’nin yazar ve yöneticileri hakkında verilen delilsiz, haksız, hukuksuz ve adaletsiz hapis cezası kararının istinaf mahkemesinde onanması Türkiye’deki adaletsizliğin boyutunu kat kat artırdı. Yerel mahkeme tarafından gazetecilerin bir kısmına 5 yıldan az, bir kısmına ise 5 yıldan fazla hapis cezası verilmesi yeni bir tartışma başlattı” dedi.

‘HAK ARAMA ÖZGÜRLÜĞÜNDE EŞİTSİZLİK’

İstinaf mahkemesinin onama kararını değerlendiren Çakırözer, “İstinaf Mahkemesi, verdiği onama kararı ile yaşanan adaletsizliği daha da arttırarak, 5 yıldan az hapis cezası verilen sanıkların Yargıtay’daki temyiz haklarının önünü kapattı. 5 yıldan fazla hapis cezası verilen gazetecilere, diğerlerinden ayrılarak temyiz hakkının verilmesi, hak arama özgürlüğünde bile eşitsizliğin kapılarını araladı” dedi.

‘CMK DEĞİŞMELİ’

Bu eşitsizliğe Ceza Muhakemesi Yasası’nın temyiz hakkını düzenleyen 286. Maddesinin A bendinin neden olduğunu belirten Çakırözer, “Bu düzenleme; haklarında 5 yıldan az hapis cezası alan sanıkların Yargıtay’daki temyiz hakkını engelliyor. Cumhuriyet Gazetesi yargılamasında haklarında 5 yıldan fazla hapis cezası verilen gazetecilerin Yargıtay’dan alacakları olası bir bozma kararı, istinaf mahkemesinin kararı ile şimdi yeniden hapse girme tehdidi ile karşı karşıya olan gazeteciler hakkında uygulanamayacak. Bu eşitsizliğe neden olan Ceza Muhakemesi Kanunu’nun acilen değişmesi, olası bir adaletsizliğin önüne geçilmesi gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.

‘EN YÜKSEK CEZA ESAS ALINMALI’

Çakırözer, bunun için 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Yasası’nın temyiz hakkını düzenleyen 286 maddesinde değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı. Teklif, madenin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere 3. fıkranın eklenmesini öngörüyor. Teklifle eklenebilecek 3. Fıkra şu düzenlemeyi içeriyor:

“Aynı davada, aynı eylem nedeniyle, aynı suçtan yargılanan sanıkların ilk derece mahkemesince hükmedilen cezalarının birbirinden farklı olması halinde, ikinci fıkranın (a) bendine göre hükmün temyiz edilip edilemeyeceği her bir sanık bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeyip, sanıkların hepsi bakımından geçerli olmak üzere en yüksek cezaya hükmedilen sanığın cezası esas alınarak belirlenir.”

Çakırözer, “Teklifimiz, bu adaletsizliğin önüne geçilmesini, istinaf mahkemesi kararını temyiz hakkının her bir sanık bakımından ayrı ayrı değerlendirilmeyip, sanıkların tümüne sağlanmasını amaçlıyor. Böylece haklarında hapis cezası verilen sanıkların temyiz hakkından yararlanmasındaki eşitsizlik önleniyor” dedi.

‘İNFAZLAR ERTELENMELİ’

Teklifin, Meclis Genel Kurulu’nda bir an önce görüşülmesi gerektiğini ifade eden Çakırözer, “Başta iktidar partisi olmak üzere, tüm partilerden yaşanacak adaletsizliğin önüne geçmek için destek bekliyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve tüm ilgili adli makamlara da istinaf mahkemesinin onama kararını infazının ertelenmesi çağrısı yapıyoruz. Bu infazlar, yasada değişiklik sağlanana kadar durdurulmalı” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)