Kolon kanserine karşı Akdeniz mutfağı

Bilim insanları, 1-31 Mart Dünya Kolon Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında ‘Kolorektal ve İleri Robotik Cerrahide Son Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu’nda buluştu. Sempozyum başkanlığını Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ediz Altınlı yaparken, konferansa Dr. Scott Steele ve Dr. Emre Görgün de katıldı. Prof. Dr. Ediz Altınlı, konferans sonrasında, kolon kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

‘GAİTADA GİZLİ KAN VE KABIZLIĞA DİKKAT’

Kolon kanserlerini ikiye ayırdıklarını söyleyen Prof. Dr. Ediz Altınlı, “Kalın bağırsak kanserleri ve kalın bağırsak çıkışında makata yakın bölgede oluşan kanserler olarak ikiye ayırmak gerekiyor. Teknik olarak bu iki kanser türü birbirinden farklılık gösteriyor. Bunların tespitinde kolonoskopi önemli bir metot. Ancak hastanın bilinçlendirilmesi de önem taşıyor. Çünkü, bu tip hastalarda karın ağrısı oluyor. Sağ ve sol kolon kanserleri birbirlerinden farklılıklar gösteriyor. Sağ taraf kanserleri daha çok kansızlıkla ortaya çıkıyor. Sol kalın bağırsak sağdan daha dar ve daha çabuk tıkanıyor. O nedenle bu kanserlerde bize kabızlık şikayetiyle geliyor. Kabızlıkla birlikte ishal de olabiliyor” diye konuştu.

Gaitada görülen her kanamanın kanser olmayacağı uyarısında bulunan Prof. Dr. Ediz Altınlı, hemoroid hastalığında, kanama görülebileceğine dikkat çekti ve "Özellikle birinci dereceden akrabalarında kolon ya da renktum tümörü olan kişiler riski diğer kişilere oranla 6- 8 kat daha fazla. O nedenle en azından 40 yaşından sonra bu kitlenin bir defa kolonoskopi ile kontrol edilmesi gerekiyor. En azından gaitada gizli kana baktırmak gerekiyor. Çok pratik bir şekilde gaitada gizli kan bakılabiliyor. Eğer kan varsa ileri tetkikler yapılıyor” uyarısında bulundu.

LİFLİ DİYETLER, ZEYTİNYAĞI VE BALIK...

Akdeniz mutfağının önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ediz Altınlı, “Biz Akdeniz ülkesiyiz, o nedenle lifli diyetleri, zeytinyağını ve Akdeniz mutfağını unutmamız lazım. Kırmızı et ise kabızlık şikayeti yapıyor. Vücutta biriken büyük abdestin oluşturduğu mikroplar zararlı mikroplara dönüşüyor. Bunların ürettiği yan maddeler kansere neden olabiliyor. Onun için direkt bir etkisi olabilir. O nedenle Akdeniz mutfağına yönelelim. Üç tarafımız denizlerle çevrili, balığı daha çok tüketelim” ifadelerini kullandı. (İstanbul/DHA)

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