Bir grup sanatçı, Erdoğan'ın doğum günü için pasta yaptırıp yola düştü

Aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin olduğu sanatçılar Erdoğan'ın doğum günü için pasta hazırlattı.

Fotoğraf:Cem Öksüz/ Cumhurbaşkanlığı/ /AA