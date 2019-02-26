26 Şubat 2019 12:44
Bir grup sanatçı, Erdoğan'ın doğum günü için pasta yaptırıp yola düştü
Aralarında Emel Sayın, Yavuz Bingöl, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin olduğu sanatçılar Erdoğan'ın doğum günü için pasta hazırlattı.
Fotoğraf:Cem Öksüz/ Cumhurbaşkanlığı/ /AA
Aralarında Emel Sayın, Orhan Gencebay, Muazzez Ersoy,Yavuz Bingöl, Kutsi, Murat Dalkılıç, Cengiz Kurtoğlu gibi isimlerin yer aldığı bir grup sanatçı, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde 65 yaşına giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.
Giresun'a hareketinde önce Erdoğan'ın doğum gününü kutlamak isteyen şarkıcılar, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Konukevi'ndeydi.
Erdoğan'ın fotoğraflarından oluşan ve en üstte Cumhurbaşkanĺığı forsunun bulunduğu 3 katlı pasta, konukevine getirildiği sırada kameralar tarafından görüntülendi. (İstanbul/DHA)