Birçok ülkeden siyasetçi ve sendikacılar Venezuela’da buluştu

Ceren SAĞIR

Caracas

Dünyanın dört bir yanından sol, sosyalist parti ve örgütler, sendikacılar ve aktivistler, Venezuela’nın başkenti Caracas’ta buluşuyor.

Venezuela’ya yönelik emperyalist müdahale ülkeyi tehdit ederken, cumartesi günü başlayan Halkların Uluslararası Meclisi (Asamblea Internacional de los Pueblos) enternasyonal dayanışma çağrılarını güçlendirdi.

Toplantının açılışında “Farkı ülkelerdeki hareketler, farklı yerlerdeki mücadeleler ile birleştikçe ve bağlar kurdukça güçlenir” vurgusu yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun yardımcısı Delcy Rodriquez, “Emperyalizm Venezuela’ya dokunmaya kalkarsa dünya halklarının ayaklanacağını” söyleyerek, Amerika ve kendini başkan ilan ederek Kolombiya’ya giden Juan Guaido’ya uyarı gönderdi. Rodriguez, Guaido için “kukla” ifadesini kullandı.

"TÜM DÜNYA İÇİN MÜCADELE ZAMANI"

Amerika’nın Kolombiya ve Brezilya sınırlarını kullanarak ülkeye “insani yardım” getireceği iddiasıyla ülkeye girmeye çalışması ülkedeki gerilimi körüklemiş durumda. Rodriquez, “Venezuela’da bugün özgürlük, bağımsızlık ve onur tehlikede. Sadece Venezuela için değil, bütün dünya için mücadele zamanı. Özgürlük ve bağımsızlık için mücadele edilmeli.” dedi.

Amerika ve onu destekleyen devletlerin yapmaya çalıştıkları müdahalenin amacının iddia edildiği gibi insani yardım olmadığını, “Amerikan emperyalizminin Venezuela petrolüne el koymayı amaçladığını” ifade etti.

Rodriquez, “Hazır olduğumuzu bilmiyorlar. Bizim devrimimiz halkın, işçinin ve emekçinin sosyal mücadelesinden geliyor. Neye karşı savaştıklarını bilmiyorlar” dedi.

Toplantının son günü olan Çarşamba günü Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun da 80 farklı ülkeden gelen delegelerle buluşacağı belirtildi.

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