Tuzla'da kimyasal koku araştırılıyor: Hidrojen sülfür yüksek çıktı

Tuzla'da İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde sebebi tam olarak belirlenemeyen ağır kokuyu alan yurttaşların ilgili kurumlara haber vermesi üzerine bölgede başlatılan inceleme sürüyor. Kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği açıklandı. Ayrıca yapılan ölçümlerde, hidrojen sülfür değerlerinin yüksek çıktığı belirtildi.

Tuzla'da İçmeler Mahallesi Tuzla Devlet Hastanesi civarında sabah saatlerinde rahatsız edici boyuta ulaşan ağır bir koku yurttaşların panik yaşamasına sebep oldu. Kokuyla ilgili olarak ihbar üzerine olay yerine AFAD, İGDAŞ, itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı cihazlarla rögarlarda ve değişik noktalardan ölçümler yapıldı. Ekiplerin bölgede yaptığı ölçümlerde sağlığı tehdit edecek bir bulgunun tespit edilmediği duyuruldu.

HİDROJEN SÜLFÜR DEĞERİ YÜKSEK ÇIKTI

AA'nın haberine göre, Tuzla'da İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere, ilçe genelinde nedeni tam olarak belirlenemeyen ağır bir koku yurttaşların panik yaşamasına neden oldu. Konuyla ilgili kurumlara haber verilmesi üzerine AFAD, AKOM, İGDAŞ, itfaiye, polis ve zabıta ekiplerince bölgede inceleme başlatıldı. Ekipler rögar kapaklarını kaldırarak kanallarda ve mahalledeki değişik noktalarda gaz ölçümü yaptı. Yapılan ilk çalışmalarda sağlığı tehdit edecek bulguya rastlanılmadı.

AFAD yetkililerinden alınan bilgiye göre, kokunun kaynağının evsel veya kimyasal atık olabileceği üzerinde duruluyor. Bu kimyasalın kanalizasyonda çökme yaptığı, kokunun da bundan kaynaklandığı düşünülüyor.

Yetkililer, kokunun giderilmesi için kanalizasyonlara su basılarak kimyasalın çözülmesini sağlayamaya çalıştıklarını, ölçümlerde hidrojen sülfür değerlerinin biraz yüksek çıktığını belirtti.

OKUL BOŞALTILDI, ÖĞRENCİLER EVLERİNE GÖNDERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre, Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu koku nedeniyle boşaltıldı. Öğrencilerin rahatsızlık hissetmesi üzerine okul yönetiminin öğrencileri evlerine gönderdiği öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Fotoğraf: DHA

HİDROJEN SÜLFÜR NEDİR?

Hidrojen sülfür (H2S) çürük yumurta kokan, renksiz zehirli bir gazdır. Kolay tutuşur ve havayla patlayıcı karışımlar oluşturabilir.

Türkiye Acil Tıp Derneği'nin verdiği bilgiye göre, hidrojen sülfür gazı, kimyasal yolla asfiksi oluşturan zehirli gazlardan biridir. Bu gaz çoğunlukla petrol ve gaz endüstrisi, kanalizasyon, lağım çukurları, kömür madenleri ve petrol yataklarında insan sağlığına yönelik tehdit oluşturur. Suda çözünürlüğü düşük biz gazdır, havadan daha ağırdır. Koku eşiği düşük olduğu için zehirlenmeleri ciddi seyirlidir. Maruz kalındığı taktirde gazın yoğunluğu tehlike yaratır.

meslekhastaligi.org sitesinin verdiği bilgiye göre, bu gaza maruz kalındığında ortaya çıkan belirtiler şunlardır:

- Bilinç kaybı

- Spazmlar

- Baş ağrısı

- Uyuşukluk

- Kusma

- Huzursuzluk

- İşitme ve koku alma bozuklukları. (HABER MERKEZİ)

Koku skandalına dair gerçekler Tuzla halkıyla paylaşılmalı