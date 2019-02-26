Küba'da anayasa değişiyor: Yüzde 86 oranında evet oyu çıktı

Küba'da yeni anayasa için pazar günü düzenlenen referandumda resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 86 oranında "Evet" oyu çıktığı bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Alina Balseiro, düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık yüzde 85 katılımın olduğu referandumda, sandıktan "Evet" oyunun yüzde 86,8, "Hayır" oyunun yüzde 9, boş oyların da yüzde 4 oranında çıktığını açıkladı.

Buna göre nüfusu 10 milyonu aşan ada halkının 6 milyonu referandumda "Evet" oyu kullandı.

Balseiro, referandumda "Evet" oyunun 6 milyon civarında olduğunu belirterek, rakamların henüz seçim komisyonu tarafından onaylanmadığını ve resmi rakamların açıklanmasıyla oranların ufak çaplı değişebileceğini hatırlattı.

Yabancı yatırım ve özel mülkiyet alanında düzenlemeler getiren yeni anayasa, Küba Komünist Partisinin (PCC) ülkedeki tek meşru güç olduğunu belirtiyor.

TASLAKTAN ÇIKARILAN "KOMÜNİZM" TEPKİLER ÜZERİNE YENİDEN EKLENMİŞTİ

Küba'da hazırlanan anayasa taslağına yeniden “komünist bir toplum yolunda ilerleme” hedefi eklenmişti. Komünizm maddesinin ilk taslakta yer almaması anayasa sürecinin tartışıldığı halk toplantılarında kaygıyla karşılanmıştı.

Karayip ülkesi Küba'da bir önceki yeni anayasa referandumu 1976'da yapılmış ve yüzde 97 "Evet" oyu çıkmıştı. (DIŞ HABERLER)

Küba halkı istedi, ‘komünizm’ anayasa taslağına eklendi