Avustralya Kardinali, iki çocuğa cinsel istismardan suçlu bulundu

Vatikan Ekonomi Bakanı ve Avustralya Kardinali George Pell, Melbourne’de görev yaptığı dönemde iki çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan yargılandığı davada suçlu bulundu.

Avustralya’nın Melbourne kentinde 1996 ile 2001 yılları arasında başpiskopos olarak görev yapan 77 yaşındaki Kardinal George Pell’in, iki erkek çocuğa cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada jürinin kararı belli oldu. Jüri, Vatikan’ın 3 numaralı ismi olan Pell’in, Aralık 1996 ve Şubat 1997'de Melbourne Başpiskoposu olarak görev yaptığı St. Patrik Katedrali’nde o dönemde 13 yaşında olan iki erkek çocuğa cinsel istismarda bulunduğuna karar verdi.

AA'da yer alan habere göre, yaklaşık 3,5 günlük düşünme süresinin ardından kararı açıklayan 8 erkek ve 4 kadından oluşan jüri üyelerinin tamamının, Pell’in 5 cinsel ayrı istismar suçundan suçlu olduğuna karar verdikleri bildirildi.

Medyada yer alan istismar ifadeleri, cinsel istismara uğrayan çocuklardan birinin 2015 yılında önce polise, ardından da mahkemeye anlattıklarına dayanıyor. Hayatını kaybeden diğer çocuğun ise ne zaman ve neden vefat ettiği konusunda bilgi bulunmuyor.

KARDİNAL YARINKİ DURUŞMADA TUTUKLANABİLİR

Kefaletle serbest kalan ve tutuksuz yargılanan cinsel istismar sanığı Kardinal Pell’in yarın Melbourne’de hakim karşısına çıkması bekleniyor. Jürinin kararının ardından tutuklanması beklenen Pell’in alacağı ceza yaklaşık iki hafta sonra yapılması öngörülen duruşmada belli olacak.

Avustralya yasalarını göre cinsel istismar davalarında suçlu bulunanlar 8 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabiliyor.

SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Jüri tarafından suçlu bulunmasına karşın hakkındaki suçlamaları reddeden Pell, masum olduğunu iddia etti. Yarınki mahkemeden çıkacak karara itiraz edeceklerini açıklayan Pell’in avukatları ise davayı bir üst mahkemeye taşıyacaklarını açıkladı.

Avustralya’da çocuklara yönelik cinsel istismarları araştırmak için 2012 yılında kurulan Kraliyet Komisyonu, beş yıllık araştırmanın ardından 2017 yılında yayınladığı raporunda, kiliseler, okullar ve devlet kurumlarında on binlerce çocuğun cinsel istismara uğradığını ortaya çıkarmıştı. Komisyon benzer vakaların tekrarlanmaması için yetkililere tavsiyelerde bulunmuştu.

Avustralya Katolik Piskopos Konferansı Başkanı Başpiskopos Denis Hart, cinsel istismara mağdurlarından özür dileyerek tavsiyeleri dikkate alacaklarını ve piskoposların evlenme yasağı konusundaki öneriyi Vatikan'a ileteceklerini kaydetmişti. (HABER MERKEZİ)

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