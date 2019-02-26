İdil Kültür Merkezine polis baskını

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi Mektep Sokak'ta bulunan İdil Kültür Merkezi'ne saat 02:30 sıralarında baskın düzenledi. Operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

DHA'nın haberine göre, İdil Kültür Merkezine daha önce de birçok kez baskın düzenleyen polis, bu sefer kapıları oksijen tüpüyle keserek içeri girdi.

Baskın sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ı abluka altına aldı. Zırhlı araçlar da bölgede konuşlandı. Baskının nedenine dair bilgi verilmedi. (HABER MERKEZİ)