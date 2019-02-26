İdil Kültür Merkezine operasyon

İstanbul Okmeydanı’nda, Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İdil Kültür Merkezine bu sabah (26 Şubat) operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği baskında, polis kapıları kıramayınca oksijen tüpüyle keserek içeri girdi. Polis, İdil Kültür Merkezinin bulunduğu Mektep Sokağı da kapattı. Operasyon, Halkın Hukuk Bürosunun (HHB) resmi Twitter hesabından şöyle duyuruldu: “Okmeydanı'nda bulunan, Grup Yorum'un faaliyetlerini sürdürdüğü İdil Kültür Merkezine baskın olduğunu yönünde bilgi verildi.”

Okmeydanında bulunan, Grup Yorum'un faaliyetlerini sürdürdüğü İdil Kültür Merkezi'ne baskın olduğunu yönünde bilgi verildi. pic.twitter.com/ihiJHYGqaw — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk) 26 Şubat 2019

Konuyla ilişkin bir açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İstanbul'da bu sabah düzenlenen operasyonda aralarında terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusunun da olduğu toplam 8 kişi yakalandı” dedi.

Grup Yorum’un çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Okmeydanı’ndaki İdil Kültür Merkezi'ne 2016'nın Ekim ve Kasım aylarında, 2017'nin Mayıs ve Eylül aylarında, 2018'de de Ekim ve Kasım aylarında, yani son iki yılda altı kez polis baskını yapıldı. (HABER MERKEZİ)