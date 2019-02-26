Posta Yazarı Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'nun yazılarına son verildi

Posta Gazetesi, 15 yıldır aralıksız sağlık yazıları kaleme alan, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Teoman Cem Kadıoğlu'nun yazılarına son verdi.

Kadıoğlu, yazılarına son verilmesinin nedeninin sosyal medya hesabından "Hürriyet gazetesi İstanbul gerçek bayi satışı 28.000, toplam Türkiye bayi satışı 60.000. Bu sayılara inilmesinin tek nedeni sosyal medya ve dijital devrim mi? Bu rakamlar basında çıktı, hatta Fatih Altaylı da yazdı" şeklindeki paylaşımı olduğunu ifade etti.

Kadıoğlu, söz konusu tweet'inden bir süre sonra yeni bir paylaşımda bulunarak, "Bu twitimden sonra 15 yıldır aralıksız her gün sağlık köşesi yazdığım Posta gazetesindeki yazılarıma son verildi. Pek üzüldüm..! " diye yazdı. (MEDYA SERVİSİ)