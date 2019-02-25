Gazeteci Nuh Köklü'nün katiline verilen müebbet hapis cezası onandı

İstanbul Kadıköy'de 17 Şubat 2015'te arkadaşlarıyla kar topu oynarken esnafın bıçaklı saldırısına uğrayarak öldürülen Gazeteci Nuh Köklü'nün katiline verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Nuh Köklü’nün katil zanlısı Serkan Azizoğlu’na ‘kasten insan öldürme’ suçundan verilen müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından oy birliğiyle onandı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, davanın diğer sanığı Nazım Coşanar hakkındaki beraat kararını da onayarak karara bağladı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, açıkladığı kararda şu ifadelere yer verdi:

“Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık Serkan’ın, maktul Nuh’u kasten öldürme, mağdurlar Kadim, Emrah ve Sema’yı kasten yaralamaya teşebbüs, mağdurlar Sema, Kadim, Emrah, Tamer, Kubilay, Vahit, Nurten, Enver, Elif, Halit, Nurgül ve Ferda’yı silahla tehdit ve hakaret suçlarının sübutları kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, cezayı azaltıcı bir sebep bulunmadığı takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle kısmen kabul kısmen reddedilmiş, sanık Nazım hakkında; maktul Nuh’u kasten öldürmeye yardım suçundan elde edilen delillerin hükümlülüğe yeter nitelik ve derecede bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece kabul ve takdir kılınmış, incelenen dosyaya göre verilen hükümlerde bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık Serkan müdafiinin; haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerektiğine, katılanlar vekilinin; bir sebebe dayanmayan ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle, kısmen re’sen de temyize tabi bulunan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 22/01/2019 gününde oy birliği ile karar verildi.”

NUH KÖKLÜ NASIL ÖLDÜRÜLDÜ?

Nuh Köklü 17 Şubat 2015’te, Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi, Karakolhane Caddesi'nde sokakta arkadaşlarıyla kartopu oynamaya başladı. Bu sırada atılan kartoplarından biri sokaktaki aktarın vitrin camına isabet etti. Duruma sinirlenerek dışarı çıkan iş yeri sahibi Serkan Azizoğlu ile Nuh Köklü ve arkadaşları arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında dükkana giren Serkan Azizoğlu bu defa elinde bıçakla dışarı çıkıp Nuh Köklü'yü göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Nuh Köklü, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Serkan Azizoğlu, kasten adam öldürmek suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

NUH KÖKLÜ KİMDİR?

1968 yılında Ankara’da doğdu. Liseyi Ankara’da Mamak Lisesi’nde okudu. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Radyo ve Televizyon Bölümü’nü bitirdi. Mesleğe, İstanbul Life Dergisi’nde editör olarak başladı. Aynı dergide haber müdürlüğü görevini üstlendi. Nokta ve Express dergilerinde çalıştı. BirGün Gazetesi’nin kuruluşunda görev aldı. Bianet haber sitesinde editörlük yaptı. Açık Radyo’da “Bir şey daha var” programını hazırladı. 2003 yılında Latin Amerika’ya gitti. Bir yıl Arjantin, Peru ve Uruguay’da yaşadı. Yurt dışında bulunduğu sürede Bianet’e haberler göndermeye devam etti. Türkiye’ye döndüğünde Sabah Gazetesi’nde çalıştı. Radikal 2’de yazılar yazdı. 2009 yılında ATV-Sabah grubundaki grev nedeniyle işten çıkartıldı. O dönem Türkiye Gazeteciler Sendikası işyeri temsilcisiydi. Daha sonra 2010-2014 yılları arasında NTV’de program editörü olarak çalıştı. Kadro daraltılması gerekçesiyle NTV’deki işinden çıkarıldı. Gazetecilik dışında başka iş yapmadı. Yaşamı boyunca mesleğini sürdürmek için mücadele verdi. Öldürüldüğünde 46 yaşındaydı. (HABER MERKEZİ)

Gazeteci Nuh Köklü, öldürüldüğü yerde anıldı