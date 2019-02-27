27 Şubat 2019 10:50
Son Güncellenme Tarihi: 27 Şubat 2019 10:53

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası kabul edilmedi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif istifa etti ancak Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifayı kabul etmediğini duyurdu.

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İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası kabul edilmedi

Ekran görüntüsü Cevad Zarif'in Youtube hesabından alınmıştır

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    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif görevinden istifa etti. Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullandı. Ancak, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmediğini duyurdu.

    ZARİF: İSTİFAM DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ İTİBARINI KORUMAK İÇİNDİR

    Cevad Zarif, istifa ettiğini açıklamasının ardından "İstifam, Dışişleri Bakanlığının itibarını korumak içindir" açıklaması yaptı. 

    İran merkezli "Arya" haber sitesine konuşan Zarif, "İstifam, dış ilişkilerde Dışişleri Bakanlığının itibarı ve konumunu korumak içindir. Bunu (Dışişleri Bakanlığının itibarını) İran'ın ulusal güvenlik unsurlarından biri kabul ediyorum" dedi.

    Kişisel bir kırgınlığının olmadığını söyleyen Zarif, "Dışişleri Bakanı olarak, ulusal çıkarlar ve ülkenin iktidarı için Dışişleri Bakanlığının konumuna riayet edilmemesine tepki göstermeliydim" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanlığı ve yurt dışı temsilciliklerinde görevli bazı diplomatların "istifa edeceklerini" duyurması üzerine yazılı açıklama yapan Zarif, "Dışişleri Bakanlığı veya yurt dışı temsilcilikleri çalışanları, ülkelerini savunma noktasındaki  görevlerine devam etsinler ve böyle bir işten uzak dursunlar" ifadelerini kullandı.

    RUHANİ, İSTİFAYI KABUL ETMEDİ

    İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı'nın (IRNA) haberine göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Dışişleri Bakanı Zarif’in istifa mektubu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Humeyni’nin dediği gibi ‘emin, onurlu, cesur ve dindar’ olarak ABD’nin ağır baskılarına karşı ön safta yer aldığınız için, istifanızı ülke çıkarlarına ters görüyor ve kabul etmiyorum" dedi.

    "İSTİFANIN NEDENİ, BEŞAR ESAD'IN ZİYARETİ" İDDİASI

    Zarif'in, Suriye rejimi lideri Beşar Esad'ın 25 Şubat'ta İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı ve uluslararası basına fotoğraflarla yansıyan görüşmelerden haberdar edilmediği gerekçesiyle istifa ettiği belirtiliyor.

    "Entekhab" sitesi muhabirine yaptığı açıklamada, Zarif’in, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur" ifadelerini kullandığı aktarılmıştı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Esad'ın 25 Şubat'ta İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürüldü.

    Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

    SÜLEYMANİ'DEN ZARİF AÇIKLAMASI

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, istifa kararı alan Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in İran lideri Ali Hamaney başta olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe sahip olduğunu söyledi.

    İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait "sepahnews" adlı internet sitesinden Zarif'in istifasıyla ilgili açıklama yapan Süleymani, "Sayın Zarif, İran dış politikasının sorumlusudur. Dışişleri Bakanlığı'ndaki görev süresi boyunca daima başta Devrim Rehberi (Hamaney) olmak üzere devletin en üst düzeyinde desteğe ve onaya sahip olmuştur." ifadelerini kullandı.

    Süleymani, Zarif'in ulusal çıkarları korumak ve düşmanlarla mücadele konusunda gerekli adımları attığını belirtti.

    "RUHANİ'NİN GÖZÜNDE TEK BİR DIŞİŞLERİ BAKANI VARDIR"

    İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul etmediği açıklamasının ardından bugün yeniden bir açıklama daha yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vaizi, "Ruhani'nin gözünde, İran'ın yalnızca tek bir dış politikası ve tek bir Dışişleri Bakanı vardır" ifadelerini kullandı.

    Vaizi, açıklamasında "Cumhurbaşkanı'nın bugün Dışişleri Bakanı'na övgüde bulunması Dr. Zarif'in akılcı ve etkili konumundan tamamen memnun olduğuna ilişkin açık bir işaret, taraflı ve doğru olmayan analizlere de sert bir cevaptır" ifadelerine yer verdi.

    Merkez Bankası'nı ziyaret eden Ruhani, burada yaptığı konuşmada, dün istifasını açıklayan Dışişleri Bakanı Zarif'in ABD'ye karşı verilen savaşın ön cephesinde olduğunu söylemişti.

    Fotoğraf: İran Cumhurbaşkanlığı/AA

    İSTİFA KARARININ ARDINDAN AÇIKLAMALAR

    Cevad Zarif'in istifasının ardından pek çok yetkiliden açıklama geldi.

    İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ali Rıza Rahimi yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa kararına tepki göstererek, şunları kaydetti: "İkinci bir Zarif yok. Onun yerine gelecek kişi ya zarar verici idareye itaat edecek ya da devrimcilik adına birçok kazanımı yok edecek. Eğer Zarif'in istifası kesinleşirse bu içerideki muhaliflerin hançerinin etkili olduğu anlamına gelir. Yarın Mecliste Zarif'in istifasının perde arkasını ele alacağız." 

    İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Haşmetullah Felahetpişe, "Zarif daha önce de birkaç defa istifa etti. Ancak bu kez istifa kararını kamuoyuna açıkladı ve bu da gösteriyor ki Zarif, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin de bu kararı kabul etmesini istiyor" değerlendirmesinde bulundu. Felahetpişe, İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) yaptığı açıklamada, Zarif ile Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nde dün başlayan İnsan Hakları Konseyinin 40'ıncı oturumuna katılmak üzere Cenevre'ye gitmeyi kararlaştırdıklarını ancak gün içinde ziyaretin iptal edildiğini söyledi. Felahetpişe, "Zarif, ülkenin dış siyaseti için en iyi seçenektir. İstifası için de herhangi bir neden yok. Belki şahsi bir nedeni vardır ancak kendisini tekrar dış siyaset alanında görmeyi temenni ediyoruz" dedi.

    İRANLI MİLLETVEKİLLERİ RUHANİ'YE İSTİFAYI KABUL ETMEME ÇAĞRISI YAPTI

    İran Meclisi'ndeki 150 milletvekili Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in istifasını kabul etmemesini istedi.

    Meclisteki Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Ali Necefi Hoşrudi, mecliste gazetecilere yaptığı açıklamada, milletvekillerinin Zarif'in görevde kalmasını istediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Ruhani'ye bu yönde bir mektup iletildiğini ifade etti.

    Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Üyesi Mustafa Kevakebiyan da Zarif'in görevde kalması için 150 milletvekilinden imza topladıklarını aktardı. İran Meclisi'nde 290 milletvekili bulunuyor.

    İSRAİL: ONU GÖNDERMİŞ OLMAMIZ BİR ŞANS

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Zarif’in istifasını memnuniyetle karşıladı ve “Zarif gitti. Gittiği yere kadar. Onu göndermiş olmamız bir şans. Ben burada olduğum sürece İran hiçbir zaman nükleer silahlara sahip olmayacak” ifadesini kullandı.

    ABD DIŞİŞLERİ BAŞKANI: YOZLAŞMIŞ DİNİ BİR MAFYANIN KUKLASI

    ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Zarif ve Ruhani'nin yozlaşmış dini bir mafyanın kuklası olduğu" ifadelerine yer verdi. Pompeo, "Bizim izlediğimiz siyaset aynı, İran normal bir ülke gibi davranmak ve vatandaşlarına saygı göstermek zorunda" dedi.

    CEVAD ZARİF KİMDİR?

    Lisans ve yüksek lisansını San Francisco'daki Eyalet  Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında yapan 1960 Tahran doğumlu Muhammed Cevad Zarif, doktorasını da Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde uluslararası hukuk ve politika alanında tamamladı. Tahran Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Zarif, diplomatik hayata 1979'da İran'ın San Francisco Konsolosluğunda başladı ve 1992-2002 yıllarında 10 yıl Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı yaptı. 

    2002-2007 yıllarında 5 yıl boyunca İran'ın BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve gelmesinin ardından 15 Ağustos 2013'te Dışişleri Bakanı oldu. Zarif, Ruhani'nin kurduğu iki hükümette de Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

    Zarif, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya yaklaşık 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te imzalanan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda yer aldı. (DIŞ HABERLER)

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