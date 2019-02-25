İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif istifa etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in görevinden istifa ettiği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada Zarif'in istifasını doğruladı.

Zarif, resmi sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın" ifadelerini kullandı.

"RUHANİ İSTİFAYI KABUL ETMEDİ"

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Cevad Zarif'in istifasının Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını açıkladı.

CEVAD ZARİF KİMDİR?

Lisans ve yüksek lisansını San Francisco'daki Eyalet Üniversitesinde uluslararası ilişkiler alanında yapan 1960 Tahran doğumlu Muhammed Cevad Zarif, doktorasını da Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde uluslararası hukuk ve politika alanında tamamladı. Tahran Üniversitesinde uluslararası hukuk profesörü olarak görev yapan Zarif, diplomatik hayata 1979'da İran'ın San Francisco Konsolosluğunda başladı ve 1992-2002 yıllarında 10 yıl Dışişleri Bakanlığı Uluslararası ve Hukuk İşleri Yardımcılığı yaptı.

2002-2007 yıllarında 5 yıl boyunca İran'ın BM Daimi Temsilciliği görevinde bulunan Zarif, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin göreve gelmesinin ardından 15 Ağustos 2013'te Dışişleri Bakanı oldu. Zarif, Ruhani'nin kurduğu iki hükümette de Dışişleri Bakanı olarak görev aldı.

Zarif, İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa ve Rusya) ve Almanya yaklaşık 3 yıl süren görüşmeler ve İsviçre'deki uzun müzakerelerden sonra Temmuz 2015'te imzalanan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren "nükleer anlaşma" olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nda yer aldı. (AA)