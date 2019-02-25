Esad, Hamaney ve Ruhani ile Tahran'da görüştü

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Tahran'da görüştü. Hamaney'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hamaney görüşmede Esad'a olan desteğini yineledi.

Suriye'ye verdikleri desteğin süreceğini kaydeden Hamaney, İran ve Suriye'nin stratejik ortaklar olduğunu söyledi. İran lideri Hamaney, iki ülke arasındaki mezhebi ilişkilerin ve bundan kaynaklı gerçekleşen gidiş-gelişlerin de yakınlaşmada önemli rol oynadığını kaydetti.

RUHANİ'DEN SOÇİ ZİRVESİ VURGUSU

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada da Esad'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştüğü belirtildi.

Ruhani, görüşmede dini ve kültürel köklerin İran ile Suriye arasındaki ilişkilerin belirleyici faktörü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Rusya lideri Vladimir Putin ile geçen hafta gerçekleştirdikleri Soçi Zirvesi'ne değinen Ruhani, şunları kaydetti:

“Çok taraflı iş birliklerinin artırılmasıyla bölgenin genelindeki güvenlik şartları daha iyi hale geldi. İran, Rusya ve Türkiye liderlerinin katıldığı Soçi Zirvesi'nde de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması vurgulandı. Ayrıca Suriye hükümetinden izin almayan yabancı güçlerin ve ABD'nin her türlü varlığı kınandı.” (Tahran/AA)