Sürücüsü kalp krizi geçiren öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

Antalya’nın Serik ilçesinde Bayram Kalmaz’ın direksiyon başında kalp krizi geçirdiği öğrenci servis minibüsü devrildi. Kazada Bayram Kalmaz yaşamını yitirirken, 3 lise öğrencisi hafif yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Pınarcık Mahallesi Katrancı mevkiinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan öğrenci servis minibüsünün sürücüsü Bayram Kalmaz, seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Kontrolden çıkan minibüs devrilerek sürüklendikten sonra durabildi.

DHA'nın aktardığına göre çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücü Bayram Kalmaz’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3 lise öğrencisinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Yaralı öğrenciler kontrol amacıyla Serik Devlet Hastanesi’ne götürüldü. (HABER MERKEZİ)