Gazeteci Zehra Doğan: Bana düşen yeniden resimlerime devam etmektir

2 yıllık cezanın ardından tahliye edilen, kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) Editörü Zehra Doğan, tahliyesinden sonra ilk kez konuştu.

Cezaevinde birlikte kaldığı hasta tutuklu Sise Bingöl’in sağlık durumuna dikkat çeken Doğan, “Sise Nine, iki günde bir doktora götürülüyor. Hastane ona iki gün yatış veriyor. Hastaneden çıkartılıp sonra tekrar yine cezaevine getiriliyor. Sağlık durumu çok kötü” dedi.

Bianet’ten Evrim Kepenek’e konuşan Zehra Doğan, “Cezanın bitmesini bekliyordum, çok mutluyum. Arkadaşlarımı içeride bıraktığım için de hüzünlüyüm. Bu süreçte bana destek olan herkese ayrı ayrı teşekkür ederim” dedi.

“Tahliye olurken kapının arkasından anneleri ile cezaevinde kalan çocukların sesi geliyordu. ‘Zehra Zehra şimdi ağaçları göreceksin, çocukları, kuşları göreceksin. Zehra onların resmini bize çiz gönder’ diye seslediler” diyen Doğan, Sise Bingöl’ün durumuna da dikkat çekti.

SİSE NİNE’NİN SAĞLIK DURUMU ÇOK KÖTÜ

Zehra Doğan, “Sise Nine, iki günde bir doktora götürülüyor. Hastane ona iki gün yatış veriyor. Hastaneden çıkartılıp sonra tekrar yine cezaevine getiriliyor. Sağlık durumu çok kötü. Geçen gün cezaevi müdürü ona işyerlerinde, ofislerde kullanılan koltuklardan getirdi daha rahat otursun diye. Sise Nine bunun için bize dedi ki ‘Bakın gördünüz mü beni çıkartmayacaklar o nedenle rahat rahat oturayım diye bu koltuğu veriler’.”

Yaptığı resimleri sosyal medyadan paylaştığı için tutuklanan Doğan, “Sanatın metalaşmadan da ticarileşmeden de yayıldığını gördüm. Ben de bu konularda çalışmaya, resim yapmaya devam edeceğim. Sanatı metaya dönüşmeden taşıyabilir, üretebiliriz. Şimdi bana düşen yeniden resimlerime devam etmek ve sanatın taşıyıcısı olmaktır” dedi.

NE OLMUŞTU?

Kapatılan Jin Haber Ajansı (JİNHA) Editörü Zehra Doğan, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında ilçeden yaptığı haberlerden ve sosyal medya paylaşımları dolayısıyla “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 2 yıl 1 ay tutuklu kaldı. (MEDYA SERVİSİ)